Teruglezen: zo won Ajax de tweehonderdste Klassieker van Feyenoord

Dolberg Ueda Ajax - Feyenoord Eredivisie Liveblog
Foto: © Imago / Realtimes
14 december 2025, 16:25

Een heuglijk feit: vanmiddag om uur staan Ajax en Feyenoord precies voor de 200ste keer tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. De Amsterdammers tankten in aanloop naar De Klassieker wat broodnodig vertrouwen: ze wonnen hun laatste twee Eredivisieduels onder interim-coach Fred Grim en kwamen afgelopen woensdag eindelijk van de hatelijke nul af in de Champions League. Zijn Rotterdamse collega Robin van Persie wordt ondertussen geplaagd door blessures en moest donderdag in Roemenië een pijnlijke Europese nederlaag incasseren. Wie pakt vandaag de punten? Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij De Klassieker Ajax - Feyenoord.

LIVE Eredivisie: Ajax - Feyenoord

17m geleden

16:30

Bedankt!

Daarmee komt er ook een einde aan dit liveblog. Ajax klimt door de zege naar plaats drie in de Eredivise en heeft na zestien duels nog maar vijf punten minder dan Feyenoord. Koploper PSV heeft nu negen punten meer dan Feyenoord.

19m geleden

16:28

97' Serdar Gözübüyük fluit af!

Na 97 minuten is het gedaan in de Johan Cruijff ArenA! Ajax legt aartsrivaal Feyenoord over de knie: door doelpunten van Davy Klaassen en Jorthy Mokio wordt het 2-0.

21m geleden

16:26

94' - ⚽ Jorthy Mokio beslist Ajax - Feyenoord

Invaller Jorthy Mokio beslist Ajax - Feyenoord in de 94 ste minuut. Hij schiet verwoestend raak in de korte hoek na een handig balletje van Mika Godts. 

26m geleden

16:22

90' - 6 minuten blessuretijd

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük trekt 6 minuten blessuretijd bij.

26m geleden

16:21

88' - Ueda mist kans op 1-1

Na een hachelijke situatie voor het doel van Ajax, krijgt Ueda nog een goede kans. De Feyenoord-spits schiet uit de draai echter over. 

28m geleden

16:19

86' - Fitz-Jim schiet naast (1-0)

Invavaller Kian Fitz-Jim laat dé kans op de 2-0 liggen. Na voorbereidend werk van Rayane Bounida, een andere invaller, schiet Fitz-Jim rakelings naast vanaf een meter of 15.

31m geleden

16:16

85' - Watanabe schiet naast (1-0)

Schietkansje voor Watanabe, maar de Japanse verdediger mikt ruim naast de korte hoek.

32m geleden

16:15

84' - Matige voorzet Bos (1-0)

Bounida lijdt balverlies op eigen helft. Bos kan voorzetten, maar die bal zeilt aan Hadj Moussa voorbij. Zo tikken de minuten weg.

34m geleden

16:13

🔄82' - Drie wissels (1-0)

Bij Ajax komt Konadu in het veld voor de moegestreden Dolberg. Feyenoord brengt twee verse krachten: Sliti en Tengstedt vervangen Targhalline en Sauer in de laatste tien minuten.

35m geleden

16:12

81' - Bijna Godts (1-0)

Godts stoomt op en zoekt de verre hoek, maar mikt 'm net naast het doel van Wellenreuther.

36m geleden

16:12

81' - Schot Bounida gekraakt (1-0)

Via Godts belandt de bal bij Bounida, maar de invaller schiet tegen een tegenstander aan. Zo blijft het spennend.

36m geleden

16:11

80' - Jaros redt (1-0)

Timber krijgt de bal met een gelukje mee, maar Jaros brengt in de korte hoek redding. De hoekschop die volgt wordt door de Tsjech gevangen en dan kan Ajax er weer eens uitomen.

38m geleden

16:09

78' - Mokio werkt weg (1-0)

Feyenoord krijgt bij de zijlijn een vrije trap, ter hoogte van de rand van de zestien. Hwang met een wegdraaiende voorzet, maar Mokio werkt weg. Uit de volgende aanval krijgt Feyenoord weer eens een corner.

40m geleden

16:07

76' - Schot Fitz-Jim (1-0)

Fitz-Jim schiet een metertje naast. 

43m geleden

16:05

🔄73' - Dubbele wissel Ajax (1-0)

Grim brengt twee verse krachten. Steur en Gloukh gaan naar de kant, voor hen in de plaats Mokio en Bounida.

Peter Bosz van PSV

Bosz wisselde Saibari ‘zeker niet’ met oog op Afrika Cup

  • Gisteren, 23:29
  • Gisteren, 23:29
PSV-speler Couhaib Driouech

Kwakman: ‘Medespelers worden gek van Driouech, je weet niet wat je krijgt’

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
PSV-spelers Ivan Perisic, Couhaib Driouech en Joey Veerman

PSV met de schrik vrij tegen Heracles in doelpuntenfestijn en is winterkampioen

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
FrankdeG
285 Reacties
27 Dagen lid
701 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Geen lekkere start voor feijenoord.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
881 Reacties
1.174 Dagen lid
4.593 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het loopt stroef. Op het moment helaas terechte voorsprong

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
714 Reacties
1.174 Dagen lid
5.062 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zekers. De vleugels zijn onzichtbaar. Timber is onzuiver. Targhalline verstopt zich en de beweging is er niet. Ook de verdienst van Ajax dat ze alles goed dichthouden.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
881 Reacties
1.174 Dagen lid
4.593 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We zullen zien hoe het gaat. Ze hebben feyenoord vaker hoger ingeschat voor de winst, en juist op die momenten speelden ze de beste wedstrijd van het seizoen waardoor feyenoord met lege handen bleef. Of dat de uitslag vrij vertekend was. (Zijn wel aantal voorbeelden van te noemen) Benieuwd hoe het deze keer gaat. Hoop in ieder geval op wedstrijd vol strijd.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
714 Reacties
1.174 Dagen lid
5.062 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Succes 020.. mag hopen dat het een mooie wedstrijd wordt en Feyenoord wint :p! Op een goede pot, met scherpe duels en voetbal op 1.

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
53 Reacties
1.058 Dagen lid
55 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou felicitaties naar Ajax. Verdedigend stond het goed vandaag.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Ajax - Feyenoord

Ajax
2 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
16
14
28
4
Ajax
15
8
26
5
Groningen
16
3
26
6
AZ
15
4
25

Complete Stand

