Teruglezen: zo won Ajax de tweehonderdste Klassieker van Feyenoord

Een heuglijk feit: vanmiddag om uur staan Ajax en Feyenoord precies voor de 200ste keer tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. De Amsterdammers tankten in aanloop naar De Klassieker wat broodnodig vertrouwen: ze wonnen hun laatste twee Eredivisieduels onder interim-coach Fred Grim en kwamen afgelopen woensdag eindelijk van de hatelijke nul af in de Champions League. Zijn Rotterdamse collega Robin van Persie wordt ondertussen geplaagd door blessures en moest donderdag in Roemenië een pijnlijke Europese nederlaag incasseren. Wie pakt vandaag de punten? Om 14.30 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij De Klassieker Ajax - Feyenoord.

Bedankt! Daarmee komt er ook een einde aan dit liveblog. Ajax klimt door de zege naar plaats drie in de Eredivise en heeft na zestien duels nog maar vijf punten minder dan Feyenoord. Koploper PSV heeft nu negen punten meer dan Feyenoord. 97' Serdar Gözübüyük fluit af! Na 97 minuten is het gedaan in de Johan Cruijff ArenA! Ajax legt aartsrivaal Feyenoord over de knie: door doelpunten van Davy Klaassen en Jorthy Mokio wordt het 2-0. 94' - ⚽ Jorthy Mokio beslist Ajax - Feyenoord BREAKING Invaller Jorthy Mokio beslist Ajax - Feyenoord in de 94 ste minuut. Hij schiet verwoestend raak in de korte hoek na een handig balletje van Mika Godts. 90' - 6 minuten blessuretijd Scheidsrechter Serdar Gözübüyük trekt 6 minuten blessuretijd bij. 88' - Ueda mist kans op 1-1 Na een hachelijke situatie voor het doel van Ajax, krijgt Ueda nog een goede kans. De Feyenoord-spits schiet uit de draai echter over. 86' - Fitz-Jim schiet naast (1-0) Invavaller Kian Fitz-Jim laat dé kans op de 2-0 liggen. Na voorbereidend werk van Rayane Bounida, een andere invaller, schiet Fitz-Jim rakelings naast vanaf een meter of 15. 85' - Watanabe schiet naast (1-0) Schietkansje voor Watanabe, maar de Japanse verdediger mikt ruim naast de korte hoek. 84' - Matige voorzet Bos (1-0) Bounida lijdt balverlies op eigen helft. Bos kan voorzetten, maar die bal zeilt aan Hadj Moussa voorbij. Zo tikken de minuten weg. 🔄82' - Drie wissels (1-0) Bij Ajax komt Konadu in het veld voor de moegestreden Dolberg. Feyenoord brengt twee verse krachten: Sliti en Tengstedt vervangen Targhalline en Sauer in de laatste tien minuten. 81' - Bijna Godts (1-0) Godts stoomt op en zoekt de verre hoek, maar mikt 'm net naast het doel van Wellenreuther. 81' - Schot Bounida gekraakt (1-0) Via Godts belandt de bal bij Bounida, maar de invaller schiet tegen een tegenstander aan. Zo blijft het spennend. 80' - Jaros redt (1-0) Timber krijgt de bal met een gelukje mee, maar Jaros brengt in de korte hoek redding. De hoekschop die volgt wordt door de Tsjech gevangen en dan kan Ajax er weer eens uitomen. 78' - Mokio werkt weg (1-0) Feyenoord krijgt bij de zijlijn een vrije trap, ter hoogte van de rand van de zestien. Hwang met een wegdraaiende voorzet, maar Mokio werkt weg. Uit de volgende aanval krijgt Feyenoord weer eens een corner. 76' - Schot Fitz-Jim (1-0) Fitz-Jim schiet een metertje naast. 🔄73' - Dubbele wissel Ajax (1-0) Grim brengt twee verse krachten. Steur en Gloukh gaan naar de kant, voor hen in de plaats Mokio en Bounida.