Na de 2-0 overwinning van Liverpool op Brighton & Hove Albion richten de Engelse media hun blik vrijwel unaniem op Arne Slot en . De trainer nam zijn aanvaller weer in genade aan: Salah zat weer bij de wedstrijdselectie en viel al vroeg in. Anfield omarmde Salah en zong tegelijkertijd ook Slot toe.

The Sun schetste hoe de wedstrijddag zich ontwikkelde. “De dag begon met het gevoel dat Liverpool simpelweg had toegegeven aan Mohamed Salah en het probleem vooruit had geschoven. Hij eindigde echter met duidelijke signalen dat de Egyptische koning van Anfield – weer lachend en zichtbaar gelukkig – zijn troon helemaal niet wil opgeven als hij volgende maand terugkeert van de Afrika Cup.”

Het stadion speelde daarin opnieuw een hoofdrol. “Het was opnieuw zo’n dag waarop Anfield galmde van het inmiddels vertrouwde gezang vanaf The Kop, terwijl Mo Salah langs de zijlijn naar voren stoof.”

Volgens de krant leek Slot aanvankelijk vooral uit op het bewaren van de rust na alle commotie. “Alsof hij de speler die hem openlijk had aangevallen simpelweg zijn zin gaf: nog één keer zwaaien naar het publiek en daarna door naar de Afrika Cup.” Door een blessure van Joe Gomez viel Salah al na 25 minuten in. “Opeens was het alsof die zeven dagen vol wrevel en venijn nooit hadden bestaan.”

De ontvangst was warm en luidruchtig. “Salah stond bij de aftrap te lachen en te dollen, en eenmaal binnen de lijnen bracht hij direct weer glans op het spel. Bij supporters, medespelers én trainer verscheen dezelfde glimlach.” De conclusie was helder: "Salah genoot zichtbaar. Zijne majesteit had zijn publiek terug, en voor de fans gold maar één conclusie: lang leve de koning.”

Slot komt sterker uit de storm

Ook journalist Henry Winter zag vooral hoe Slot juist profiteerde van de hele situatie. “Arne Slot laat opnieuw zien waarom hij als hoofdtrainer zo hoog wordt aangeslagen en waarom de club er goed aan doet hem volledig te steunen. Niet voor niets is hij de regerend Manager van het Jaar. De hele situatie rond Mohamed Salah heeft zijn positie zelfs versterkt. Slot heeft een lastige en gevoelige kwestie op een beheerste manier gemanaged.”

Volgens Winter viel dat samen met sportieve bevestiging. “Ook sportief klopt het plaatje. Tegen Inter Milan had Slot zijn opstelling, tactiek en wedstrijdmanagement uitstekend voor elkaar, wat in San Siro zichtbaar werd gedragen door zowel spelers als supporters.” De lijn werd doorgetrokken tegen Brighton. “De zomeraankopen beginnen steeds meer hun waarde te tonen. Florian Wirtz maakte een sterke indruk, terwijl Hugo Ekitike er zelfs bovenuit stak. Ook Milos Kerkez laat duidelijke progressie zien.”

'Meester in omgekeerde psychologie'

De Daily Mail zag al vóór de aftrap tekenen van betekenis. Een week geleden, na zijn reserverol tegen Leeds United, zei Salah: "Ik heb mijn moeder gebeld. Jij wist niet dat ik vandaag niet in de basis zou beginnen — ik wist dat wel. Ik zei: kom naar de wedstrijd tegen Brighton, het maakt niet uit of ik speel of niet, ik ga er toch van genieten. We zien wel wat er gebeurt; in mijn hoofd ga ik er sowieso van genieten, omdat ik toch niet weet wat er zal gebeuren. De wedstrijd is op Anfield, dus het wordt mijn afscheid voordat ik vertrek naar de Afrika Cup."

Daar schrijft de Daily Mail nu over: “Hij had gezegd dat hij zijn moeder mee zou nemen om haar de plek te laten zien waar hij het spoor heeft getrokken van zoveel prachtige jaren. En toen hij tijdens de warming-up wat apart stond, met een weemoedige blik over het veld, voelde je dat hij opnieuw zo’n boodschap uitzond die hij vaker zo trefzeker weet over te brengen.”

Het stadion zelf zou uiteindelijk het verschil maken. “Maar Anfield heeft de bijzondere eigenschap gebeurtenissen te kantelen, zijn eigen geschiedenis te schrijven en extra veel terug te geven aan degenen die het stadion het meest liefheeft." Toen de blessure bij Gomez het wedstrijdverloop veranderde, kreeg Salah plots zijn moment. “Zo kreeg hij zijn podium terug. Hij kreeg een uur de tijd om te laten zien dat hij nog niet klaar is met Anfield.”

"Het contract dat Salah vorig seizoen zo graag wilde, gaf hem destijds een enorme drijfveer. Elke doelpuntviering leek toen georkestreerd om te zeggen: ‘Ik ben het waard.’ Toen hij ditmaal zo vroeg werd gebracht, begeleid door een zacht opkomend ‘running down the wing’ vanaf de tribunes, vroeg je je af of de gebeurtenissen van de afgelopen week een vergelijkbaar effect zouden hebben. Of Arne Slot zich hier misschien ontpopte tot een meester in de omgekeerde psychologie.”

Het antwoord leek volgens de Daily Mail al snel voelbaar. “Het duurde niet lang om te zien hoeveel dat losmaakte. Salah speelde met een voelbare gedrevenheid om weer in het middelpunt te staan, hongerig naar het venijn dat hij ergens lijkt te hebben achtergelaten en tot dusver niet volledig heeft teruggevonden.”

Slot: 'Makkelijk besluit'

Na afloop werd Slot gevraagd naar Salah, die goed was voor een assist. "Ik vond hem dreigend. Bij de eerste bal die hij raakte, gaf hij bijna al een assist op Alexis Mac Allister. Hij was constant betrokken bij ons spel doordat we Mo hadden. Dat was prettig om te zien, maar geen verrassing”,.

De keuze om hem op te nemen in de selectie was een 'makkelijke'. "Ik heb al vaker gezegd dat wat er tussen ons is gezegd, tussen ons blijft. We hadden hem nodig en hij gaf de assist bij de 2-0, wat natuurlijk fijn is voor ons. We stonden dit seizoen al zo vaak aan de verkeerde kant bij standaardsituaties. Hij gaat nu naar de Afrika Cup en dat betekent voor ons weer een speler minder. Dat wisten we al voordat het seizoen begon. Hopelijk kunnen één of twee spelers terugkeren van een blessure.”