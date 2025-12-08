Live voetbal 4

Carragher slaat harde toon aan tegen Salah: 'Een schande wat hij heeft gedaan'

Carragher slaat harde toon aan tegen Salah: 'Een schande wat hij heeft gedaan'
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
8 december 2025, 22:18

Jamie Carragher is Mohamed Salah spuugzat. De analist en voormalig Liverpool-verdediger vindt de uitspraken van de Egyptische aanvaller ongepast. De onrust bij de club loopt volgens Carragher steeds verder op door de confrontatie tussen Salah en trainer Arne Slot.

De onrust bij Liverpool gaat Carragher duidelijk aan het hart. In een minutenlange tirade op Engelse televisie maakte hij zijn mening over de oorlogsverklaring van Salah aan trainer Arne Slot duidelijk. De aanvaller liet zaterdag na de wedstrijd tegen Leeds United, waarin hij negentig minuten op de bank bleef, weten hoe hij over de situatie bij Liverpool denkt: “Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens hebben we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil”, zei hij onder meer.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind het een schande wat hij na de wedstrijd heeft gedaan”, reageert Carragher. “Sommige mensen noemen het een emotionele uitbarsting, maar volgens mij was dat het niet.” De analist vermoedt dat het een vooropgezet plan is geweest.

“Salah is in acht jaar bij Liverpool maar vier keer in de mixed-zone verschenen. Dan is dit doorgesproken met zijn zaakwaarnemer, om zoveel mogelijk schade aan te richten en om zijn eigen positie te verstevigen. Hij heeft het maanden geleden al gedaan toen hij een nieuw contract wilde. Nu denk ik dat hij heeft gewacht op een slecht moment. Iedereen bij de club voelt zich in de put zitten, en hij heeft dat moment afgewacht om een aanval op de manager te doen, misschien zelfs met het oog op zijn ontslag.”

Naast de verbale uitlatingen van Salah vindt Carragher dat de aanvaller ook kritisch naar zijn eigen prestaties moet kijken: “Ik heb zijn spel nog nooit bekritiseerd, maar hij heeft zichzelf dit seizoen naar beneden gehaald. In Frankfurt had hij moeten afleggen aan Florian Wirtz; díé had een goal nodig, hij niet meer. Ik heb Ian Rush, John Barnes en Steven Gerrard aan het einde van hun carrières gezien. Die waren natuurlijk niet meer op hun top, maar dat maakte de supporters niet uit. Voor Salah is het net hetzelfde. Hij moet andere spelers helpen, niet geobsedeerd zijn door zijn eigen statistieken.”

Carragher hoopt dat het nog goedkomt tussen Salah en Slot, maar hij vreest het ergste: “De club heeft het juiste gedaan door hem thuis te laten. Ik weet niet of hij ooit nog voor Liverpool zal spelen. Ik hoop van wel, want hij is één van onze beste spelers ooit. Maar als hij zo doorgaat, dan heb ik mijn twijfels.”

➡️ Meer nieuws over Liverpool

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mohamed Salah met op de achtergrond het Saudische Jeddah

Liverpool-vertrek Salah lijkt nabij: 'Geen twijfel dat hij naar Saudi-Arabië gaat'

  • Gisteren, 17:25
  • Gisteren, 17:25
Bruggink over Ajax:

Gerucht: 'Heitinga op shortlist om Slot op te volgen bij Liverpool'

  • Gisteren, 12:07
  • Gisteren, 12:07
Arne Slot en Mohamed Salah

Explosief gesprek: 'Slot wil Salah uit selectie van Liverpool zetten'

  • Gisteren, 09:37
  • Gisteren, 09:37
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
213 Reacties
22 Dagen lid
521 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze gaan rollend over straat. Dit is niet meer houdbaar. Geen enkele ego van een trainer is groter dan de club. Slot zit met kerst thuis, dat is de wens van de Liverpool supporters als ik het zo online lees.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
213 Reacties
22 Dagen lid
521 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze gaan rollend over straat. Dit is niet meer houdbaar. Geen enkele ego van een trainer is groter dan de club. Slot zit met kerst thuis, dat is de wens van de Liverpool supporters als ik het zo online lees.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Inter - Liverpool

Internazionale
21:00
Liverpool
Wordt gespeeld op 9 dec. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
13
4
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
7
Brighton
15
4
23
8
Sunderland
15
1
23
9
Liverpool
15
0
23
10
Spurs
15
7
22
11
Newcastle
15
2
22

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel