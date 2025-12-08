Jamie Carragher is spuugzat. De analist en voormalig Liverpool-verdediger vindt de uitspraken van de Egyptische aanvaller ongepast. De onrust bij de club loopt volgens Carragher steeds verder op door de confrontatie tussen Salah en trainer Arne Slot.

De onrust bij Liverpool gaat Carragher duidelijk aan het hart. In een minutenlange tirade op Engelse televisie maakte hij zijn mening over de oorlogsverklaring van Salah aan trainer Arne Slot duidelijk. De aanvaller liet zaterdag na de wedstrijd tegen Leeds United, waarin hij negentig minuten op de bank bleef, weten hoe hij over de situatie bij Liverpool denkt: “Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens hebben we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil”, zei hij onder meer.

“Ik vind het een schande wat hij na de wedstrijd heeft gedaan”, reageert Carragher. “Sommige mensen noemen het een emotionele uitbarsting, maar volgens mij was dat het niet.” De analist vermoedt dat het een vooropgezet plan is geweest.

“Salah is in acht jaar bij Liverpool maar vier keer in de mixed-zone verschenen. Dan is dit doorgesproken met zijn zaakwaarnemer, om zoveel mogelijk schade aan te richten en om zijn eigen positie te verstevigen. Hij heeft het maanden geleden al gedaan toen hij een nieuw contract wilde. Nu denk ik dat hij heeft gewacht op een slecht moment. Iedereen bij de club voelt zich in de put zitten, en hij heeft dat moment afgewacht om een aanval op de manager te doen, misschien zelfs met het oog op zijn ontslag.”

Naast de verbale uitlatingen van Salah vindt Carragher dat de aanvaller ook kritisch naar zijn eigen prestaties moet kijken: “Ik heb zijn spel nog nooit bekritiseerd, maar hij heeft zichzelf dit seizoen naar beneden gehaald. In Frankfurt had hij moeten afleggen aan Florian Wirtz; díé had een goal nodig, hij niet meer. Ik heb Ian Rush, John Barnes en Steven Gerrard aan het einde van hun carrières gezien. Die waren natuurlijk niet meer op hun top, maar dat maakte de supporters niet uit. Voor Salah is het net hetzelfde. Hij moet andere spelers helpen, niet geobsedeerd zijn door zijn eigen statistieken.”

Carragher hoopt dat het nog goedkomt tussen Salah en Slot, maar hij vreest het ergste: “De club heeft het juiste gedaan door hem thuis te laten. Ik weet niet of hij ooit nog voor Liverpool zal spelen. Ik hoop van wel, want hij is één van onze beste spelers ooit. Maar als hij zo doorgaat, dan heb ik mijn twijfels.”