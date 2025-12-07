Arne Slot staat opnieuw stevig onder druk bij Liverpool. Het 3-3 gelijkspel tegen Leeds United heeft de kritiek op de Nederlandse manager verder doen oplaaien, en volgens Engelse geruchten worden zelfs de eerste opvolgers al besproken. Steven Gerrard wordt al genoemd als mogelijke interim-trainer, maar er duikt er ook een andere opvallende naam op: John Heitinga.
Liverpool begon het seizoen nog uitstekend, met vijf zwaarbevochten overwinningen. Daarna werden het niveau en de resultaten met rasse schreden minder, zowel in de Premier League als in de Champions League. De clubleiding zou hem eerder al hebben laten weten dat hij zes punten moest pakken tegen West Ham United en Sunderland, een opdracht waarin hij niet slaagde. Met het nieuwe puntverlies tegen Leeds lijkt de positie van Slot verder te wankelen.
Mocht Liverpool daadwerkelijk besluiten om Slot te ontslaan, dan ligt er volgens Britse media een lijstje met mogelijke opvolgers klaar. Daarop zouden onder meer Crystal Palace-manager Oliver Glasner en clubicoon Steven Gerrard staan. Vooral die laatste wordt door supporters gezien als ideale tijdelijke oplossing.
Maar volgens Indykaila wordt er óók gekeken naar een pikante optie: John Heitinga. De oud-verdediger begon dit seizoen nog als hoofdtrainer van Ajax, maar moest na vijftien wedstrijden vertrekken. De Amsterdammers wonnen onder zijn leiding slechts vijf keer en de club zag te weinig ontwikkeling om met Heitinga verder te gaan. Toch zou Liverpool hem nu zien als een mogelijke interim-oplossing om rust in de ploeg te brengen. Vorig seizoen was Heitinga de assistent van Slot bij Liverpool.
Heitinga is helemaal geen verkeerde keuze. Sterker nog, het is een prima trainer die vooral keihard is genaaid door een aantal volgevreten vedettes die dachten dat hun basisplek een geboorterecht was. Berghuis, Klaassen, Gloukh… dat soort gasten hebben hem destijds volledig voor de bus gegooid. Dat maakt hem juist iemand die ervaring heeft met het managen van ego’s en spelers die zichzelf groter vinden dan de club. In dat opzicht snap ik de keuze dus wel. Heitinga weet hoe het voelt als het misgaat door een spelersgroep die zichzelf belangrijker vindt, en dat maakt hem misschien juist de realist die Liverpool nu nodig heeft. Geen mooie praatjes, geen status, maar iemand die door schade en schande weet hoe je met dat soort types moet omgaan. In dat opzicht is het geen gekke zet.
