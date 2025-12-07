Explosief gesprek: 'Slot wil Salah uit selectie van Liverpool zetten'

Arne Slot staat op het punt een van de meest explosieve beslissingen van zijn nog prille dienstverband bij Liverpool te nemen. Het management van de club – inclusief Slot zelf – zou vandaag bijeenkomen en het plan bespreken om Mohamed Salah uit de selectie te zetten voor de Champions League-uitwedstrijd tegen Internazionale van dinsdag. "Een grote U-bocht is nodig voordat de strijdbijl wordt begraven", schrijft het doorgaans goed geïnformeerde account Indykaila.
Een sluimerend conflict tussen Slot en Salah kwam zaterdag aan de oppervlakte. Salah haalde na het 3-3 gelijkspel tegen Leeds United uit naar zijn trainer. De Egyptenaar zat voor de derde wedstrijd op rij op de bank én werd opnieuw niet ingebracht – iets wat ook tegen West Ham (0-2 winst) gebeurde.
De superster was des duivels in gesprek met TV 2 Sport. “Om eerlijk te zijn is het voor mij niet acceptabel. Ik heb geen idee waarom mij dit overkomt. We gooien Mo onder de bus, want hij is het probleem. Ik denk niet dat ik het probleem ben. Zo beschouw ik het: Mo wordt onder de bus gegooid, want hij is nu het probleem in het team,” zegt Salah openlijk.
Salah gaf aan dat zijn relatie met Slot volledig is bekoeld. “Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens hebben we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil.”
Over zijn toekomst bleef hij voorzichtig. “We zullen zien wat er gaat gebeuren. In mijn hoofd geniet ik van het spelletje, zelfs wanneer ik niet speel.” Salah sluit deze maand aan bij Egypte voor de Afrika Cup. “Ik weet niet wat er daarna zal gebeuren.”
Met een contract dat nog loopt tot 2027 leek een vertrek onwaarschijnlijk, maar recente ontwikkelingen werpen daar een ander licht op. Als Liverpool daadwerkelijk besluit Salah te schrappen voor de cruciale wedstrijd tegen Inter, zou dat de breuk tussen clubicoon en trainer Slot nog verder kunnen verdiepen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De grote speler Salah wordt door de falende Slot onder de bus gegooid om zijn eigen falen te maskeren. Zo'n speler moet je niet als vuile was aan de kant schuiven maar terug managen in je team. Ik vind het sowieso merkwaardig dat Slot daar nog rondloopt want men had 2 winstpartijen op rij geëist maar dat heeft ie niet waargemaakt. Slot wordt tot in den treure geprezen om zijn "spelers beter maken" maar hier zien we het tegenovergestelde: heb je een mindere periode, dan ga je aan de kant. Salah is een speler die altijd vanuit het niets het verschil kan maken, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen.
Je spreekt jezelf compleet tegen. Eerst zeg dat je met een mindere periode “gewoon aan de kant moet”, maar in dezelfde adem claim je dat Salah altijd in de basis moet blijven. Dat is precies het soort selectieve verontwaardiging waar ik op wijs: regels gelden alleen wanneer ze in jouw verhaal passen. Dat is geen analyse, dat is meten met twee maten.
@Docker Dat “dag knul” gebruik je inmiddels standaard zodra je inhoudelijk vastloopt. Je ontwijkt het punt dat ik maakte en verschuift het gesprek weer naar een persoonlijke steek. Het is precies waarom ik je reactie benoemde. Inhoudelijk ga je niet verder, terwijl mijn kritiek gewoon op jouw woorden gebaseerd was. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar doe dan in ieder geval niet alsof het gesprek stopt zodra je geen antwoorden meer hebt.
@docker, je hebt helemaal gelijk. Slot blijft niet leveren en het bestuur komt zijn belofte niet na. Liverpool fans hebben al afscheid genomen van Slot. Nu gooit hij de grootste Liverpool icoon van de laatste 25 jaar onder de bus. Zijn teamgenoten vinden dat helemaal niks en zijn angstig of de afrekencultuur van Slot ook hen treft. Wie is nog veilig voor Slot? Slot is na het geprutst is hij ook de kleedkamer nu definitief verloren. Puur een trainer die het compleet kwijt is. Er is maar 1 mogelijke conclusie "sack him in the morning" zoals inmiddels heel Engeland zingt.
@redactie lezen jullie mee normale inhoudelijke reageerders worden uitgemaakt voor stakkers door Olaf die niks inhoudelijks te melden heeft en het direct persoonlijk maakt. Een mede Ajacied is gebanned door dit gedrag recentelijk geleden dus ik vind dat jullie hier moeten optreden anders meten jullie met twee maten.
Slot gaat het niet redden bij Liverpool zijn laatste uren zijn wel geteld. 500 miljoen uitgegeven geen resultaten en veel onrust. Die kan niet met de grote ego’s omgaan. Bij een kleine club was dat wel makkelijker voor hem om iedereen op 1 lijn te krijgen en geloofwaardig over te komen. In de PL met echte sterren is dat wel anders blijkt.
De enige die uit de selectie gezet moet worden is Slot zelf. 2 gelijke spelen inmiddels weer waar het bestuur overwinningen heeft geeist. Ongelooflijk dat Slot iedereen maar opoffert om zijn eigen onkunde te maskeren. Hij maakt de club kapot en is de kleedkamer ook volledig kwijt. Wat een chaos maakt hij er van. Alle Liverpool supporters eisen voor zijn ontslag. Dit is het enige verstandige wat het bestuur maandag ochtend kan doen. "Sack him in the morning" en laat hem thuis zitten met kerst. Liverpool verdient dit gepruts niet! Het is tijd dat zijn medespelers achter Salah gaan staan. Zij weten wat het icoon voor de club heeft betekend.
ben benieuwd hoe dit gaat lopen..slot moest 2 overwinningen brengen anders zou hij ontslagen worden maar ik zit nu al naar 1 overwinning en 2 gelijke spelen te loeren..salah eruit knikkeren gaat slot denk ik toch wel zn baan kosten net zoals ten hag en ronaldo
Ik weet niet waar hier de wijsheden over Slot vandaan komen. Maar dit is typisch PL. Amorim, Guardiola hebben ook enorme dips meegemaakt en zitten er nog. Salah vindt zichzelf groter dan de club maar presteert dit jaar gewoon niet. In plaats van de handschoenen op te pakken gaat ie huilen in de media.
@Karminator, lol Guardiola vergelijken met slot 🤣. En Amorim doet het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Er is niets voor niets geroepen dat slot 6 punten moet halen uit twee duels. Dit is al de 2e keer dat salah en slot niet lekker door 1 deur gaan. Hadden ze maar niet met salah moeten verlengen als meneer zich groter voelt dan de club en tot slot wou Arne wel heel graag verlengen met Salah..
Hier leert Slot van. Hij heeft Salah gewoon te lang en te vaak de hand boven het hoofd gehouden. Dat is sympathiek van Slot, hij gelooft in spelers, beschermt ze en geeft vertrouwen maar in de absolute top van de Premier League werkt dat niet altijd. Daar lopen spelers rond met ego’s die door een kampioenschap van vorig jaar nog groter zijn geworden, en die snel denken dat hun basisplek vanzelfsprekend is. Tactisch is Slot misschien wel de beste trainer ter wereld. Hij begrijpt het spel als geen ander, bouwt patronen op, ontwikkelt spelers en maakt teams beter. Maar omgaan met volgevreten vedettes die overtuigd zijn dat zij nooit de oorzaak zijn van een mindere fase… dat is een andere tak van sport. En dat is ook logisch. Met zulke types omgaan is lastig bij een nederlaag kijken ze niet naar hun eigen rol, maar altijd naar de trainer. Slot is iemand die spelers verantwoordelijkheid wil geven. Maar soms moet je in de Premier League harder ingrijpen. Deze periode is voor hem een leerfase. En dat is alleen maar positief, want als Slot ergens om bekend staat, is het dat hij razendsnel leert en zijn aanpak steeds verder perfectioneert.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De grote speler Salah wordt door de falende Slot onder de bus gegooid om zijn eigen falen te maskeren. Zo'n speler moet je niet als vuile was aan de kant schuiven maar terug managen in je team. Ik vind het sowieso merkwaardig dat Slot daar nog rondloopt want men had 2 winstpartijen op rij geëist maar dat heeft ie niet waargemaakt. Slot wordt tot in den treure geprezen om zijn "spelers beter maken" maar hier zien we het tegenovergestelde: heb je een mindere periode, dan ga je aan de kant. Salah is een speler die altijd vanuit het niets het verschil kan maken, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen.
Je spreekt jezelf compleet tegen. Eerst zeg dat je met een mindere periode “gewoon aan de kant moet”, maar in dezelfde adem claim je dat Salah altijd in de basis moet blijven. Dat is precies het soort selectieve verontwaardiging waar ik op wijs: regels gelden alleen wanneer ze in jouw verhaal passen. Dat is geen analyse, dat is meten met twee maten.
@Docker Dat “dag knul” gebruik je inmiddels standaard zodra je inhoudelijk vastloopt. Je ontwijkt het punt dat ik maakte en verschuift het gesprek weer naar een persoonlijke steek. Het is precies waarom ik je reactie benoemde. Inhoudelijk ga je niet verder, terwijl mijn kritiek gewoon op jouw woorden gebaseerd was. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar doe dan in ieder geval niet alsof het gesprek stopt zodra je geen antwoorden meer hebt.
@docker, je hebt helemaal gelijk. Slot blijft niet leveren en het bestuur komt zijn belofte niet na. Liverpool fans hebben al afscheid genomen van Slot. Nu gooit hij de grootste Liverpool icoon van de laatste 25 jaar onder de bus. Zijn teamgenoten vinden dat helemaal niks en zijn angstig of de afrekencultuur van Slot ook hen treft. Wie is nog veilig voor Slot? Slot is na het geprutst is hij ook de kleedkamer nu definitief verloren. Puur een trainer die het compleet kwijt is. Er is maar 1 mogelijke conclusie "sack him in the morning" zoals inmiddels heel Engeland zingt.
@redactie lezen jullie mee normale inhoudelijke reageerders worden uitgemaakt voor stakkers door Olaf die niks inhoudelijks te melden heeft en het direct persoonlijk maakt. Een mede Ajacied is gebanned door dit gedrag recentelijk geleden dus ik vind dat jullie hier moeten optreden anders meten jullie met twee maten.
Slot gaat het niet redden bij Liverpool zijn laatste uren zijn wel geteld. 500 miljoen uitgegeven geen resultaten en veel onrust. Die kan niet met de grote ego’s omgaan. Bij een kleine club was dat wel makkelijker voor hem om iedereen op 1 lijn te krijgen en geloofwaardig over te komen. In de PL met echte sterren is dat wel anders blijkt.
De enige die uit de selectie gezet moet worden is Slot zelf. 2 gelijke spelen inmiddels weer waar het bestuur overwinningen heeft geeist. Ongelooflijk dat Slot iedereen maar opoffert om zijn eigen onkunde te maskeren. Hij maakt de club kapot en is de kleedkamer ook volledig kwijt. Wat een chaos maakt hij er van. Alle Liverpool supporters eisen voor zijn ontslag. Dit is het enige verstandige wat het bestuur maandag ochtend kan doen. "Sack him in the morning" en laat hem thuis zitten met kerst. Liverpool verdient dit gepruts niet! Het is tijd dat zijn medespelers achter Salah gaan staan. Zij weten wat het icoon voor de club heeft betekend.
ben benieuwd hoe dit gaat lopen..slot moest 2 overwinningen brengen anders zou hij ontslagen worden maar ik zit nu al naar 1 overwinning en 2 gelijke spelen te loeren..salah eruit knikkeren gaat slot denk ik toch wel zn baan kosten net zoals ten hag en ronaldo
Ik weet niet waar hier de wijsheden over Slot vandaan komen. Maar dit is typisch PL. Amorim, Guardiola hebben ook enorme dips meegemaakt en zitten er nog. Salah vindt zichzelf groter dan de club maar presteert dit jaar gewoon niet. In plaats van de handschoenen op te pakken gaat ie huilen in de media.
@Karminator, lol Guardiola vergelijken met slot 🤣. En Amorim doet het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Er is niets voor niets geroepen dat slot 6 punten moet halen uit twee duels. Dit is al de 2e keer dat salah en slot niet lekker door 1 deur gaan. Hadden ze maar niet met salah moeten verlengen als meneer zich groter voelt dan de club en tot slot wou Arne wel heel graag verlengen met Salah..
Hier leert Slot van. Hij heeft Salah gewoon te lang en te vaak de hand boven het hoofd gehouden. Dat is sympathiek van Slot, hij gelooft in spelers, beschermt ze en geeft vertrouwen maar in de absolute top van de Premier League werkt dat niet altijd. Daar lopen spelers rond met ego’s die door een kampioenschap van vorig jaar nog groter zijn geworden, en die snel denken dat hun basisplek vanzelfsprekend is. Tactisch is Slot misschien wel de beste trainer ter wereld. Hij begrijpt het spel als geen ander, bouwt patronen op, ontwikkelt spelers en maakt teams beter. Maar omgaan met volgevreten vedettes die overtuigd zijn dat zij nooit de oorzaak zijn van een mindere fase… dat is een andere tak van sport. En dat is ook logisch. Met zulke types omgaan is lastig bij een nederlaag kijken ze niet naar hun eigen rol, maar altijd naar de trainer. Slot is iemand die spelers verantwoordelijkheid wil geven. Maar soms moet je in de Premier League harder ingrijpen. Deze periode is voor hem een leerfase. En dat is alleen maar positief, want als Slot ergens om bekend staat, is het dat hij razendsnel leert en zijn aanpak steeds verder perfectioneert.