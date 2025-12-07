Explosief gesprek: 'Slot wil Salah uit selectie van Liverpool zetten'

Arne Slot staat op het punt een van de meest explosieve beslissingen van zijn nog prille dienstverband bij Liverpool te nemen. Het management van de club – inclusief Slot zelf – zou vandaag bijeenkomen en het plan bespreken om uit de selectie te zetten voor de Champions League-uitwedstrijd tegen Internazionale van dinsdag. "Een grote U-bocht is nodig voordat de strijdbijl wordt begraven", schrijft het doorgaans goed geïnformeerde account Indykaila.

Een sluimerend conflict tussen Slot en Salah kwam zaterdag aan de oppervlakte. Salah haalde na het 3-3 gelijkspel tegen Leeds United uit naar zijn trainer. De Egyptenaar zat voor de derde wedstrijd op rij op de bank én werd opnieuw niet ingebracht – iets wat ook tegen West Ham (0-2 winst) gebeurde.

De superster was des duivels in gesprek met TV 2 Sport. “Om eerlijk te zijn is het voor mij niet acceptabel. Ik heb geen idee waarom mij dit overkomt. We gooien Mo onder de bus, want hij is het probleem. Ik denk niet dat ik het probleem ben. Zo beschouw ik het: Mo wordt onder de bus gegooid, want hij is nu het probleem in het team,” zegt Salah openlijk.

Salah gaf aan dat zijn relatie met Slot volledig is bekoeld. “Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens hebben we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil.”

Over zijn toekomst bleef hij voorzichtig. “We zullen zien wat er gaat gebeuren. In mijn hoofd geniet ik van het spelletje, zelfs wanneer ik niet speel.” Salah sluit deze maand aan bij Egypte voor de Afrika Cup. “Ik weet niet wat er daarna zal gebeuren.”

Met een contract dat nog loopt tot 2027 leek een vertrek onwaarschijnlijk, maar recente ontwikkelingen werpen daar een ander licht op. Als Liverpool daadwerkelijk besluit Salah te schrappen voor de cruciale wedstrijd tegen Inter, zou dat de breuk tussen clubicoon en trainer Slot nog verder kunnen verdiepen.