Liverpool-sterspeler heeft Arne Slot zaterdag na de wedstrijd tegen Leeds United (3-3) de oorlog verklaard. De Egyptenaar vindt dat hij door de Nederlandse trainer onterecht tot zondebok is gemaakt.

Salah zat tegen Leeds United voor de derde wedstrijd op rij op de reservebank bij Liverpool. Opmerkelijk is dat hij ook niet werd ingebracht. Hetzelfde was het geval vorig weekend tegen West Ham United (0-2 overwinning).

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met TV 2 Sport reageert Salah woest op de situatie: “Om eerlijk te zijn is het voor mij niet acceptabel. Ik heb geen idee waarom mij dit overkomt. We gooien Mo onder de bus, want hij is het probleem. Ik denk niet dat ik het probleem ben. Zo beschouw ik het: Mo wordt onder de bus gegooid, want hij is nu het probleem in het team”, deelt journalist Fabrizio Romano de quotes van Salah op X.

Salah gaat dan in op zijn relatie met Slot: “Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens heb we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil.”

Hoe ziet Salah zijn sportieve toekomst? “We zullen zien wat er gaat gebeuren. In mijn hoofd geniet ik van het spelletje, zelfs wanneer ik niet speel.”

Salah meldt zich deze maand bij Egypte voor de Afrika Cup. “Ik weet niet wat er daarna zal gebeuren”, besluit hij cryptisch. Het contract van Salah bij Liverpool loopt nog door tot de zomer van 2027.