Liverpool-sterspeler Mohamed Salah heeft Arne Slot zaterdag na de wedstrijd tegen Leeds United (3-3) de oorlog verklaard. De Egyptenaar vindt dat hij door de Nederlandse trainer onterecht tot zondebok is gemaakt.
Salah zat tegen Leeds United voor de derde wedstrijd op rij op de reservebank bij Liverpool. Opmerkelijk is dat hij ook niet werd ingebracht. Hetzelfde was het geval vorig weekend tegen West Ham United (0-2 overwinning).
In gesprek met TV 2 Sport reageert Salah woest op de situatie: “Om eerlijk te zijn is het voor mij niet acceptabel. Ik heb geen idee waarom mij dit overkomt. We gooien Mo onder de bus, want hij is het probleem. Ik denk niet dat ik het probleem ben. Zo beschouw ik het: Mo wordt onder de bus gegooid, want hij is nu het probleem in het team”, deelt journalist Fabrizio Romano de quotes van Salah op X.
Salah gaat dan in op zijn relatie met Slot: “Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens heb we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil.”
Hoe ziet Salah zijn sportieve toekomst? “We zullen zien wat er gaat gebeuren. In mijn hoofd geniet ik van het spelletje, zelfs wanneer ik niet speel.”
Salah meldt zich deze maand bij Egypte voor de Afrika Cup. “Ik weet niet wat er daarna zal gebeuren”, besluit hij cryptisch. Het contract van Salah bij Liverpool loopt nog door tot de zomer van 2027.
Bestuur had 2 overwinningen geeist. Slot levert 1 winst en 2 gelijke spelen. Liverpool supporters zijn compleet woest. Ondertussen is hij dus ook de kleedkamer compleet verloren. Salah is een grootheid bij Liverpool en de supporters. Het bestuur kan niet anders dan dat de Sunderland supporters zongen en vanavond ook de Leeds supporters "Sack him in de morning". De club is genoeg kapot gemaakt door Slot. Tijd voor een waardige vervanger. Gedrag van Slot naar Salah is wel opmerkelijk, maar het verbaasd mij niet dat Slot zo'n slechte people manager is.
@FrankdeG en daarom adviseer je hem in Amsterdam? Je spreekt jezelf flink tegen
@paitar, waarom spreek ik mezelf tegen? Het is feitelijk aangetoond dat de premier league een maatje of tig te groot is voor Slot. Dan moet hij in de mickey mouse league maar aan de bak bij de historisch grootste club van Nederland. Hoewel, we mickey mouse league landskampioen vernederde Slot ook op het bot, maar ja dat deden ze ook toen hij nog in Nederland werkte.
@FrankdeG geen idee, ik spreek de taal dyslexie niet. Kan je het nog eens vertalen met de juiste naam? Andere hebben dat fatsoen namelijk wel
@De kikker Zit een beetje in het systeem van die jongen.. Slot staat onder druk en moet nu ook keuzes maken en dan is dit begrijpelijk. Ik maak me natuurlijk ook zorgen en jij maakt wel eens grapjes of ik nog verder kan met me leven.. dat gelukkig wel.
Simpele gedachte? Hij is misschien 6 weken weg, dan kan hij ook niet op hem rekenen. Dus nu probeert hij alternatieven tegen clubs waartegen het 'verantwoord lijkt'. Heeft dan niets met de speler te maken, maar je kan hem in die periode ook niet even bellen : vlieg even op en neer, we hebben je nodig. Dus om nu al wat te proberen is helemaal zo gek niet.
