De supporters van Feyenoord hebben zaterdagavond voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle een duidelijke boodschap meegegeven. Het Legioen wil dat de middenvelder duidelijkheid verschaft over zijn sportieve toekomst en maakt dat duidelijk middels een reeks van spandoeken.

Timber loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract bij Feyenoord. De 24-jarige middenvelder onderhandelde met Feyenoord over een nieuw contract, maar tekende nog niet bij. Mocht Timber zijn aflopende verbintenis niet verlengen, dan kan hij in de zomer transfervrij vertrekken en levert hij Feyenoord geen transfersom op.

De supporters van Feyenoord vinden het de hoogste tijd dat Timber zijn toekomstplannen bekendmaakt. Op drie spandoeken kort voor de aftrap van het thuisduel met PEC staat de volgende tekst: Timber: duidelijkheid = eerlijkheid. Bijtekenen of vertrekken.”

Timber staat zaterdag tegen PEC gewoon in de basis bij Feyenoord. De achtvoudig Oranje-international was tot dit seizoen ook aanvoerder van Feyenoord, maar in de zomer werd zijn aanvoerdersband afgenomen door hoofdtrainer Robin van Persie. Sem Steijn is op dit moment de eerste captain van Feyenoord, al is die zijn basisplaats voorlopig kwijt.