Robin van Persie staat open voor een gesprek met . Dat geeft de oefenmeester te kennen op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd met PEC Zwolle. Het tweetal botste bij Feyenoord Onder 19 regelmatig met elkaar, maar hebben nog niet de kans gehad om dit uit te praten.

Zechiël gold de afgelopen jaren als een van de grootste talenten van Feyenoord en in augustus 2023 mocht hij onder Arne Slot debuteren in het eerste elftal. In zijn eerste jaar speelde de middenvelder echter maar twee duels in de hoofdmacht, waardoor hij in de UEFA Youth League in het Onder 19-elftal van Van Persie terechtkwam. Dat liep niet helemaal lekker, herinnert Zechiël zich.

In Buitenspel van de NOS ging Zechiël deze flink door het stof en stelde hij dat hij qua gedrag dingen fout heeft gedaan. Van Persie heeft de podcastuitzending meegekregen. "Volwassen van hem. Hoe hij daarmee omging en dat uitlegde", looft hij de 21-jarige middenvelder. "Dat is denk ik altijd goed. Dat je daarin open reflecteert en dat je gewoon op een open en eerlijke manier het communiceert. Dat vond ik sterk vanuit zijn oogpunt. Hij had het erover dat er een gesprek moest komen. Bij deze vind ik dat een goed idee. Dus dat zal er dan ook wel komen."

Wanneer dat gesprek dan zal zijn? "Dat zal ergens in de loop van dit seizoen of aan het einde van het seizoen plaatsvinden. Dat lijkt mij een goed idee", aldus Van Persie, die niet verder op de situatie in wil gaan. "Dat doe ik liever niet nu. Ik denk dat nu niet het moment is om daar dieper op in te gaan. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we elkaar te zijner tijd spreken. Op basis daarvan moeten we weer verder kijken", besluit de coach het onderwerp.