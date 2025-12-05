Robin van Persie staat open voor een gesprek met Gjivai Zechiël. Dat geeft de oefenmeester te kennen op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd met PEC Zwolle. Het tweetal botste bij Feyenoord Onder 19 regelmatig met elkaar, maar hebben nog niet de kans gehad om dit uit te praten.
Zechiël gold de afgelopen jaren als een van de grootste talenten van Feyenoord en in augustus 2023 mocht hij onder Arne Slot debuteren in het eerste elftal. In zijn eerste jaar speelde de middenvelder echter maar twee duels in de hoofdmacht, waardoor hij in de UEFA Youth League in het Onder 19-elftal van Van Persie terechtkwam. Dat liep niet helemaal lekker, herinnert Zechiël zich.
In Buitenspel van de NOS ging Zechiël deze flink door het stof en stelde hij dat hij qua gedrag dingen fout heeft gedaan. Van Persie heeft de podcastuitzending meegekregen. "Volwassen van hem. Hoe hij daarmee omging en dat uitlegde", looft hij de 21-jarige middenvelder. "Dat is denk ik altijd goed. Dat je daarin open reflecteert en dat je gewoon op een open en eerlijke manier het communiceert. Dat vond ik sterk vanuit zijn oogpunt. Hij had het erover dat er een gesprek moest komen. Bij deze vind ik dat een goed idee. Dus dat zal er dan ook wel komen."
Wanneer dat gesprek dan zal zijn? "Dat zal ergens in de loop van dit seizoen of aan het einde van het seizoen plaatsvinden. Dat lijkt mij een goed idee", aldus Van Persie, die niet verder op de situatie in wil gaan. "Dat doe ik liever niet nu. Ik denk dat nu niet het moment is om daar dieper op in te gaan. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we elkaar te zijner tijd spreken. Op basis daarvan moeten we weer verder kijken", besluit de coach het onderwerp.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het is alleen maar goed dat Zechiël zo open en nederig terugkijkt op zijn eigen gedrag. Dat zie je niet vaak bij jonge spelers. Van Persie waardeert juist dat soort zelfreflectie en staat erom bekend dat hij talenten beter maakt, zolang ze zelf ook bereid zijn stappen te zetten. Je merkt ook dat jonge spelers vaak onder de indruk zijn van RvP, dat helpt in zo’n gesprek. Als dit wordt uitgesproken, kan er zomaar weer een sterke samenwerking ontstaan. Ik zie de potentie nog steeds en ik volg dit persoonlijk nauwlettend.
Persie heeft het niet helemaal begrepen denk ik. Dit verbaast mij niet. Ik heb vaker geschreven dat voetballers goed zijn/waren met hun voet, maar niet net hun hoofd/hersenen. Zechiel stelt dat hij fouten heeft gemaakt. Hij was jong en impulsief Maar voor hij terugkeert wil hij een goed gesprek met Persie. Hij is nu natuurlijk wijzer geworden werkt met Ron Jans, is een dragende en zeer belangrijke speler geworden. Kan Persie hiermee omgaan. Onderkent Persie dit en tevens zijn eigen tekortkomingen dan kan er een vervolg komen. Erkent Persie dit niet dan keert hij niet terug. Dat haal ik uit het interview
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het is alleen maar goed dat Zechiël zo open en nederig terugkijkt op zijn eigen gedrag. Dat zie je niet vaak bij jonge spelers. Van Persie waardeert juist dat soort zelfreflectie en staat erom bekend dat hij talenten beter maakt, zolang ze zelf ook bereid zijn stappen te zetten. Je merkt ook dat jonge spelers vaak onder de indruk zijn van RvP, dat helpt in zo’n gesprek. Als dit wordt uitgesproken, kan er zomaar weer een sterke samenwerking ontstaan. Ik zie de potentie nog steeds en ik volg dit persoonlijk nauwlettend.
Persie heeft het niet helemaal begrepen denk ik. Dit verbaast mij niet. Ik heb vaker geschreven dat voetballers goed zijn/waren met hun voet, maar niet net hun hoofd/hersenen. Zechiel stelt dat hij fouten heeft gemaakt. Hij was jong en impulsief Maar voor hij terugkeert wil hij een goed gesprek met Persie. Hij is nu natuurlijk wijzer geworden werkt met Ron Jans, is een dragende en zeer belangrijke speler geworden. Kan Persie hiermee omgaan. Onderkent Persie dit en tevens zijn eigen tekortkomingen dan kan er een vervolg komen. Erkent Persie dit niet dan keert hij niet terug. Dat haal ik uit het interview