Mahmoud El Boustati, de zaakwaarnemer van FC Utrecht-smaakmaker , laat zich uit over de geruchten rondom zijn client. De Marokkaanse linksback wordt regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar het is niet waarschijnlijk dat hij op korte termijn de overstap naar Amsterdam maakt.

De naam van El Karouani wordt steeds vaker genoemd bij verschillende clubs. Na de Europa League-wedstrijd tussen Real Betis en FC Utrecht (2-1) viel de naam van de Marokkaanse voetballer bij diverse Spaanse teams, waaronder zelfs Betis. Voor veel ploegen is El Karouani een interessante speler om te volgen, aangezien zijn contract na dit seizoen afloopt in de Domstad.

Daardoor zou de verdediger, die beschikt over een uitstekend linkerbeen, in de zomer transfervrij kunnen vertrekken. Eén andere club die El Karouani op de korrel heeft, is Ajax. Volgens onder meer Jan Verdonk van de Pantelic Podcast hebben de Amsterdammers belangstelling in de Utrecht-speler. Hij meldde dat Ajax zich in de winterstop mogelijk al met de linksback wilde versterken.

Zaakwaarnemer El Boustati houdt echter de poot stijf. “Ik snap dat hij aan meerdere clubs gelinkt wordt”, begint hij: “Vorig seizoen deed hij het al geweldig en hij heeft dit jaar een nog beter seizoen qua statistieken. Maar voor nu is hij enkel gefocust op Utrecht. Hij wil belangrijk zijn voor het team”, vervolgt de agent van El Karouani, die dit jaar goed was voor drie goals en liefst dertien assists.