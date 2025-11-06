Live voetbal

Ajax denkt aan FC Utrecht-ster El Karouani als winterversterking

Souffian El Karouani bij FC Utrecht
6 november 2025, 21:33

Ajax heeft belangstelling voor Souffian El Karouani, zo meldt Jan Verdonk van de Pantelic Podcast. Het vaste gezicht van de fanpodcast laat weten dat El Karouani in beeld is om de selectie in de winterstop te versterken.

Utrecht is bezig aan een wisselvallig seizoen, maar El Karouani haalt stabiel een hoog niveau. De linksback was in 21 officiële wedstrijden dit seizoen goed voor 11 assists en 3 doelpunten. Donderdagavond bereidde hij nog het enige doelpunt voor in de Europa League-wedstrijd tegen FC Porto (1-1).

“Op een bijzondere Ajax-dag ook nog even een nieuwtje richting de winterstop qua transfers”, schrijft Verdonk op X. “De Amsterdammers zien in El Karouani een interessante optie voor de linksbackpositie. Met een aflopend contract gaf hij vanavond zijn visitekaartje af tegen Porto.”

Henk Spaan is voorstander

Op dit moment beschikt Ajax met Owen Wijndal over slechts één linksback. Eerder deze week brak Henk Spaan al een lans voor de winterse komst van El Karouani. "Koop die gast dan, Alex Kroes", schreef hij in Het Parool.

El Karouani vertegenwoordigt volgens het algoritme van FootballTransfers een Estimated Transfer Value van 11,7 miljoen euro. Maar omdat zijn contract na dit seizoen afloopt, kan de daadwerkelijke transfersom lager uitvallen. Ajax krijgt zondag een kans om El Karouani van dichtbij in actie te zien: Utrecht en Ajax treffen elkaar in de Eredivisie.

Bij Ajax gaat Kroes nog steeds over het technisch beleid. De directeur heeft weliswaar zijn positie ter beschikking gesteld, maar Ajax wil hem niet direct laten gaan. Zelf zei Kroes donderdag: "Mijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, mocht de club eerder een technisch directeur aantrekken dan draag ik mijn werkzaamheden op dat moment over."

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
11
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

