Henk Spaan hoopt dat komende winter naar Ajax komt, zo schrijft hij in Het Parool. De verdediger beschikt over een aflopend contract bij FC Utrecht, dus denkt de schrijver dat Alex Kroes hem komende winter voor een schappelijke prijs kan overnemen.

"Volgens mij heeft El Karouani nog geen club", begint Spaan in de rubriek Spaan geeft punten, waarin hij de vleugelverdediger van FC Utrecht een 9 geeft voor zijn optreden tegen NEC (1-0 winst) afgelopen weekend. De columnist denkt dat de Domstedelingen door het aflopende contract van de back komende winter niet het volle pond voor hem kunnen krijgen. Op dit moment vertegenwoordigt El Karouani een Estimated Transfer Value van 11,7 miljoen euro.

Spaan roept Kroes op tot actie

"Iemand mailde mij dat Souffian in de jeugd altijd middenvelder was maar dat NEC hem tegen zijn zin back zette, omdat Proper op nummer zes stond", gaat Spaan verder. Afgelopen weekend blonk El Karouani uitgerekend tegen de club waar hij doorbrak in het betaald voetbal uit. "Een uitstekende wedstrijd", klinkt het, waarna Spaan zich tot de technisch directeur van Ajax richt. "Koop die gast dan, Alex Kroes."

Zorgen om jeugdopleiding

In de zoektocht naar een nieuwe linksback hoeft Ajax zijn hoop niet te vestigen op de jeugdopleiding, omdat volgens Spaan op de Toekomst ook 'de pleuris dreigt uit te breken'. "Verantwoordelijke directeur: Marijn Beuker, de onaantastbare, want gesteund door Van Gaal. Althans, dat beweert Beuker zelf. Ik vraag me af wat Louis zou zeggen wanneer daar capabele mensen gaan weglopen, zoals in die verre van fluwelen revolutie", besluit hij.