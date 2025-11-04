Halsema wijst delen van Amsterdam aan als veiligheidsrisicogebied rond Ajax - Galatasaray

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft delen van haar stad als veiligheidsrisicogebied aangewezen voor het Champions League-duel tussen Ajax en Galatasaray, zo meldt de gemeente. In deze gebieden kan iedereen preventief gefouilleerd worden en is het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan.

Ajax speelt woensdagavond in eigen huis tegen Galatasaray. De lokale veiligheidsdriehoek (politie, justitie en burgemeester) wil er met de maatregel voor zorgen dat het duel veilig verloopt. “De Amsterdamse driehoek houdt rekening met openbare ordeverstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk, gelet op recente eerdere ervaringen rondom Europese wedstrijden en specifiek de vorige ontmoeting tussen deze twee clubs”, zo schrijft de gemeente.

Het veiligheidsrisicogebied gaat op woensdag 5 november om 12.00 uur in en is van kracht tot middernacht. Naast het gebied rondom de Johan Cruijff ArenA vallen ook de stations Amsterdam Centraal, Amsterdam Bijlmer ArenA en alle tussenliggende (metro)stations onder het veiligheidsrisicogebied. Dit geldt ook voor de Wallen, de Dam, het Spui, het Waterlooplein en de Nieuwmarkt.

In het veiligheidsrisicogebied heeft de politie de bevoegdheid om mensen preventief te fouilleren en mag geen gezichtsbedekkende kleding worden gedragen. Bij de vorige wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray in Amsterdam, in januari, werd een deel van de binnenstad en het gebied rond de Johan Cruijff ArenA ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied.