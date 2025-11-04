Live voetbal

John Heitinga maakt grapje op persconferentie: zaal blijft pijnlijk stil

John Heitinga
Foto: © Ajax
2 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
4 november 2025, 15:24

Het zijn niet de weken van John Heitinga. De trainer van Ajax ziet zijn ploeg veel puntverlies lijden en mag ook niet te spreken zijn over het spelbeeld. Dinsdag ging hij de mist in met een grapje op de persconferentie.

In aanloop naar het Champions League-duel Ajax - Galatasaray hield Heitinga samen met Youri Regeer dinsdag een persconferentie. Na enkele Nederlandse vragen waar niet heel spannende antwoorden op kwamen, was het de beurt aan de Turkse media. Een Turkse journaliste stelde een vraag die direct vertolkt werd. Een deel van die vraag was in het Nederlands voor iedereen te horen: "De Turkse fans zijn heel hevig en heel luid. Hebben jullie daar bepaalde voorzorgsmaatregelen voor genomen?"

Artikel gaat verder onder video

Heitinga zette zijn koptelefoon af en probeerde er een grapje van te maken. "Ja, alle spelers spelen morgen (woensdag, red.) met oordopjes in." De zaal bleef vervolgens angstvallig stil, waarna Heitinga besloot een serieus antwoord te geven.

"Als ik terugdenk aan wedstrijden die ik in Turkije speelde, was het altijd gekkenhuis op de tribune. In Nederland zijn er ook heel veel Turkse mensen die Galatasaray supporten", stelde de coach van de Amsterdammers. Het voordeel voor Ajax is natuurlijk dat de wedstrijd van woensdag in de eigen Johan Cruijff ArenA afgewerkt wordt. "Ik ga ervanuit dat onze fans de bovenliggende partij zijn."

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Oscar Gloukh

Vandaag Inside oordeelt: 'Gloukh weggegooid geld, Ajax moest Roefs halen'

  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 22:56
Wesley Sneijder over de kleedkamerregels van Ajax

Sneijder: 'Bord in kleedkamer Ajax is profvoetbal-onwaardig'

  • Gisteren, 21:52
  • Gisteren, 21:52
Frank de Boer

Frank de Boer: 'Ik kan nu goed opschieten met Fatih Terim, vroeger niet'

  • Gisteren, 20:43
  • Gisteren, 20:43
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Vrij Dag
133 Reacties
534 Dagen lid
215 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

nieuwswaardig

Hops
456 Reacties
1.134 Dagen lid
1.252 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zelfde als descheids heeft ook geen humor

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vrij Dag
133 Reacties
534 Dagen lid
215 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

nieuwswaardig

Hops
456 Reacties
1.134 Dagen lid
1.252 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zelfde als descheids heeft ook geen humor

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Bayern München
3
10
9
3
Inter
3
9
9
4
Arsenal
3
8
9
5
Real Madrid
3
7
9
6
Dortmund
3
5
7
7
Man City
3
4
7
8
Newcastle
3
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Liverpool
3
4
6
11
Chelsea
3
3
6
12
Sporting
3
3
6
13
Qarabağ
3
1
6
14
Galatasaray
3
-1
6
15
Spurs
3
1
5
16
PSV
3
2
4
17
Atalanta
3
-3
4
18
Marseille
3
2
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Club Brugge
3
-2
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Frankfurt
3
-4
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
3
-1
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Monaco
3
-3
2
28
Slavia
3
-3
2
29
Pafos
3
-4
2
30
Leverkusen
3
-5
2
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel