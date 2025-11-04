John Heitinga maakt grapje op persconferentie: zaal blijft pijnlijk stil

Het zijn niet de weken van John Heitinga. De trainer van Ajax ziet zijn ploeg veel puntverlies lijden en mag ook niet te spreken zijn over het spelbeeld. Dinsdag ging hij de mist in met een grapje op de persconferentie.

In aanloop naar het Champions League-duel Ajax - Galatasaray hield Heitinga samen met Youri Regeer dinsdag een persconferentie. Na enkele Nederlandse vragen waar niet heel spannende antwoorden op kwamen, was het de beurt aan de Turkse media. Een Turkse journaliste stelde een vraag die direct vertolkt werd. Een deel van die vraag was in het Nederlands voor iedereen te horen: "De Turkse fans zijn heel hevig en heel luid. Hebben jullie daar bepaalde voorzorgsmaatregelen voor genomen?"

Heitinga zette zijn koptelefoon af en probeerde er een grapje van te maken. "Ja, alle spelers spelen morgen (woensdag, red.) met oordopjes in." De zaal bleef vervolgens angstvallig stil, waarna Heitinga besloot een serieus antwoord te geven.

"Als ik terugdenk aan wedstrijden die ik in Turkije speelde, was het altijd gekkenhuis op de tribune. In Nederland zijn er ook heel veel Turkse mensen die Galatasaray supporten", stelde de coach van de Amsterdammers. Het voordeel voor Ajax is natuurlijk dat de wedstrijd van woensdag in de eigen Johan Cruijff ArenA afgewerkt wordt. "Ik ga ervanuit dat onze fans de bovenliggende partij zijn."