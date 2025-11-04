Mike Verweij vindt dat Ajax van de beurs moet, om de club bestuurbaarder te maken. Momenteel hebben er volgens de journalist van De Telegraaf te veel mensen iets te zeggen.

"Er zijn negentien mensen die meebesturen. De club is gewoon onbestuurbaar door de bestuursraad, de raad van commissarissen en de directie", stelt Verweij in een video-item van De Telegraaf. Het lijkt de journalist een goed idee om actie te ondernemen. "Ajax van de beurs, dat zou misschien de conclusie moeten zijn. Dan wordt alles beter bestuurbaar."

Verweij schetst de lastige situatie in Amsterdam. "Nu heeft de bestuursraad iets te zeggen over de raad van commissarissen, de rvc weer over de directie. Iedereen wil iets roepen. Elke uitgave boven een miljoen moet langs de raad van commissarissen."

Presentator Thomas van Groningen denkt dat deze taferelen bij elke club voorkomen. "Nou nee, Ajax is de enige club op de beurs", luidt het weerwoord van Verweij. "En het is ook de grootste club. Ajax staat ook bekend om zijn vijfde colonne, dus ik denk dat het daar wel extreem is. Als Ajax niks doet, dreigt het Anderlecht-scenario, dan glijdt de club mogelijk heel ver weg."

Naam van Ten Hag zingt rond

Van Groningen stelt dan dat het bij Ajax onder Marc Overmars wel goed ging. "Klopt, toen had Ajax ook een andere trainer", reageert Verweij. "Ten Hag, wiens naam nu ook rondzingt als opvolger van Heitinga. Maar die (Ten Hag, red.) had ook een veel betere selectie." Wolverhampton Wanderers werd maandag overigens ook in verband gebracht met Ten Hag.