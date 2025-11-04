Live voetbal

Ajax grossierde tegen Heerenveen in balverlies: topaankoop Gloukh verloor de bal het vaakst

Ajax-trainer John Heitinga coacht Oscar Gloukh tijdens Ajax - Heerenveen
Foto: © Imago
4 november 2025, 10:55   Bijgewerkt: 11:25

Ajax leed zaterdag tegen sc Heerenveen (1-1) enorm veel balverlies. Voor rust stond de teller al op 70 keer, na rust steeg dat getal naar 145 (!). Topaankoop Oscar Gloukh blijkt het vaakst de bal te zijn verloren.

De Amsterdammers speelden zaterdag wederom een dramatische pot en schoten slechts twee keer op doel. Eén poging daarvan belandde wel in de goal, maar verder kon Ajax amper gevaar stichten. Een belangrijke reden daarvoor was het vele balverlies. Ajax Showtime zocht uit hoe vaak dit gebeurde en wie daar de reden voor was.

Van de 145 keren dat Ajax de bal verloor, was Gloukh 'koning balverlies'. Hij gaf de bal 25 keer terug aan de tegenstander, maar had ook de meeste balaanrakingen (71). Balverlies hoort echter ook een beetje bij aanvallende spelers: zij horen risico te nemen om zo kansen te creëren. Mika Godts (18), Wout Weghorst (15) en Raúl Moro (9) verloren de bal dan ook relatief vaak.

Youri Baas was eigenlijk de meest nauwkeurige speler. De verdediger speelde de volledige 90 minuten en leed vijf keer balverlies. Zijn partner in het centrum, Ko Itakura, overkwam dat negen keer en dat gebeurde dan ook nog op momenten waaruit Heerenveen gevaarlijk kon worden.

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
11
4
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

