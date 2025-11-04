Ajax leed zaterdag tegen sc Heerenveen (1-1) enorm veel balverlies. Voor rust stond de teller al op 70 keer, na rust steeg dat getal naar 145 (!). Topaankoop blijkt het vaakst de bal te zijn verloren.

De Amsterdammers speelden zaterdag wederom een dramatische pot en schoten slechts twee keer op doel. Eén poging daarvan belandde wel in de goal, maar verder kon Ajax amper gevaar stichten. Een belangrijke reden daarvoor was het vele balverlies. Ajax Showtime zocht uit hoe vaak dit gebeurde en wie daar de reden voor was.

Van de 145 keren dat Ajax de bal verloor, was Gloukh 'koning balverlies'. Hij gaf de bal 25 keer terug aan de tegenstander, maar had ook de meeste balaanrakingen (71). Balverlies hoort echter ook een beetje bij aanvallende spelers: zij horen risico te nemen om zo kansen te creëren. Mika Godts (18), Wout Weghorst (15) en Raúl Moro (9) verloren de bal dan ook relatief vaak.

Youri Baas was eigenlijk de meest nauwkeurige speler. De verdediger speelde de volledige 90 minuten en leed vijf keer balverlies. Zijn partner in het centrum, Ko Itakura, overkwam dat negen keer en dat gebeurde dan ook nog op momenten waaruit Heerenveen gevaarlijk kon worden.