Kenneth Perez: 'Voor Ajax is 1-1 thuis tegen sc Heerenveen prima'

heeft dit seizoen lage verwachtingen van Ajax. Zaterdag kwamen de Amsterdammers niet voorbij sc Heerenveen (1-1), maar dat gelijkspel is volgens Perez een 'prima resultaat' voor de ploeg van John Heitinga.

Perez vindt dat Ajax er onvoldoende in is geslaagd om de selectie te versterken in de zomer. “Een 1-1 thuis tegen sc Heerenveen is een prima resultaat voor dit Ajax”, stelt hij dan ook bij Voetbalpraat. De andere tafelgasten reageren verrast. “Nu overdrijf je toch wel een beetje?”, vraagt presentator Milan van Dongen, waarop Martijn Krabbendam beaamt: “1-1 thuis tegen Heerenveen kan eigenlijk niet.”

Perez antwoordt: “Maar dit Ajax kan toch ook niet? Je mag van dit Ajax niet meer verwachten dan een 1-1. Je mag wle verwachten dat er enigszins iets van lijn in het spel zit. Ik zou geen enkele speler van Heerenveen bij Ajax willen zien, maar het is een teamprestatie. Ajax moet het dan hebben van een individuele bevlieging. Vooral van Godts, want hij is de enige die een bovengemiddeld niveau heeft.”

De kern van het probleem is volgens Perez de selectie. “Het ligt aan de individuele spelers, wat ze aangekocht hebben hoe de selectie in elkaar zit. Heerenveen heeft geen topspelers, dat is prima, maar dat is voldoende om van dit Ajax niet zo heel veel te vrezen te hebben.” De oud-middenveldder betwijfelt of Heitinga de aangewezen man is om het tij te keren. “Als je niet zulke hele goede spelers inkoopt, dan heb je een hele goede trainer nodig om het er enigszins goed uit te laten zien. Op het oog lijkt het niet alsof ze een hele goede trainer hebben, dus het wordt heel lastig om dat bij elkaar tot iets te krijgen.”

Willem Vissers oneens met Kenneth Perez

Journalist Willem Vissers is het er niet helmaal mee eens dat het aan de kwaliteit van de selectie ligt. “Sutalo speelt elke wedstrijd bij Kroatië. Dat is gewoon een land uit de subtop van de wereld. Itakura is toch international van Japan, Taylor is toch soms bij het Nederlands elftal geweest, Weghorst is de tweede spits van Oranje en Godts zit er bij België tegenaan”, somt de verslaggever van De Volkskrant op. “Er zijn op zich goede spelers, maar het is geen goed team. Het is geen internationale top, maar het is toch wel een elftal dat thuis van Heerenveen moet kunnen winnen?”

Vissers verwacht echter wel een loodzware week voor Ajax, waarin Galatasaray (thuis in Champions League) en FC Utrecht (uit in de Champions League) de tegenstanders zijn. “Er staat bij Galatasaray een geweldig team. Je kunt je bijna niet voorstellen dat Ajax daar überhaupt een kans tegen maakt. Tegen FC Utrecht hebben ze het altijd moeilijk. Daar is vorig jaar zelfs de val van Farioli begonnen door daar met 4-0 te verliezen anderhalve maand voor het einde van de competitie.”