Driessen baalt van 'criminele organisaties' op tribunes Ajax, Feyenoord, PSV

Valentijn Driessen heeft met afschuw gekeken naar de herdenkingsactie bij Ajax afgelopen weekend. In de 30e minuut van het duel met sc Heerenveen (1-1) werd er flink vuurwerk afgestoken, maar dat zag er gevaarlijk uit.

Ajax herdacht zaterdag supporter Patrick Overeem, die een week eerder om het leven was gekomen bij een vaarongeluk. Het herdenken ging echter niet zonder slag of stoot: de enorme hoeveelheid vuurwerk deed Jannick van der Laan besluiten de wedstrijd tijdelijk te staken.

Mike Verweij vertelt in de podcast Kick-Off dat de actie bekend was bij de club. "In de perskamer voor de wedstrijd ging het al van: 'Let op die perskamer in de 30e minuut, want er komt me toch een hoop vuurwerk'. Maar iedereen bij Ajax was verbaasd (over het formaat en de gevolgen, red.). Dit was gewoon een geregisseerde actie. Iedereen wist ervan bij Ajax, denk ik."

Driessen snapt niet waarom de Amsterdammers voor deze 'vuurwerkshow' niet het heft in eigen handen hebben genomen. "Normaal gesproken, als je dit als Ajax zijnde weet, organiseer je zoiets. Je moet het niet zo laten gaan zoals dat nu ging. Het liep de spuigaten uit. Die gasten (de fans, red.) kunnen dit geweldig vinden, maar dit is ook een gevaar voor de medesupporters, voor de spelers."

Criminele organisaties

Volgens de journalist is het een enge werkelijkheid dat fans de macht hebben in hun eigen stadions. "De supporters zijn gewoon de baas, dat is bij Feyenoord, PSV en Ajax zo. Dat is heel erg moeilijk voor die clubs. Het riekt gewoon naar criminele organisaties."