Valentijn Driessen beledigt Joël Drommel op parkeerdek van Johan Cruijff ArenA

Valentijn Driessen heeft zaterdagavond na Ajax - Sparta Rotterdam (4-0) hoogstpersoonlijk verteld wat hij van hem vindt. De chef voetbal van De Telegraaf kwam de doelman van Sparta na afloop tegen op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA en spaarde hem absoluut niet.

Drommel speelde zaterdagavond met Sparta de uitwedstrijd tegen Ajax. De 29-jarige huurling van PSV kon uiteindelijk niet voorkomen dat de Rotterdammers met 4-0 verloren in Amsterdam.

Na afloop van de wedstrijd liep Drommel Driessen en diens collega-journalist Mike Verweij van De Telegraaf tegen het lijf op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA. “Anekdote! Ik denk dat we dit wel mogen vertellen van Drommel”, zegt Verweij maandag in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

Verweij vervolgt: “Joël Drommel, een ontzettend aardige jongen, komt naar Valentijn Driessen en vraagt: wat vind je van mij als keeper? Eén keer raden! Die jongen keept volgende week denk ik niet goed.”

Driessen had vervolgens een keiharde boodschap voor Drommel: “Wat ik hier zeg, zeg ik ook tegen hem: ik vind jou een slechte keeper bij een topclub. Het gaat dan om één of twee momenten en dan sta jij er niet. Als jij heel veel ballen krijgt, dan ben jij best een goede keeper”, aldus Driessen.

Verweij is milder voor de doelman van Sparta: “Ik vind Drommel echt een hele goede keeper. Hij wordt natuurlijk ook wat ouder. Hij heeft ook allerlei begeleiders om zich heen, waardoor hij echt aanzienlijk beter is dan hij de afgelopen jaren was.”

Verweij deelt vervolgens nog een andere opmerkelijke anekdote van diezelfde avond over Drommel: “We kwamen hem tegen op het parkeerdek. Toen vroeg zijn zaakwaarnemer: kun jij hem niet even afzetten in de stad? Dus ik heb Joël Drommel even afgezet in de stad. Hij mocht kennelijk zijn joker inzetten van Maurice Steijn. Je ziet vaak dat spelers één of twee keer per jaar niet met de spelersbus terug hoeven. Hij ging even bij een vriend wat drinken.”