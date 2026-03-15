Studio Voetbal ernstig onder vuur: ‘nepnieuws’ over Ajax-trainer Óscar García

Jeroen Stekelenburg heeft zondagavond voor verbazing gezorgd in Studio Voetbal met zijn uitspraken over Ajax-trainer Óscar García. De journalist weigerde een opmerkelijke uitspraak van collega Arno Vermeulen over García recht te zetten, tot ergernis van Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf.

Vermeulen zei vorige week in Studio Voetbal dat García in zijn trainersloopbaan al zes keer ontslagen is. De Spaanse coach reageerde daar vervolgens afgelopen vrijdag op in gesprek met De Telegraaf: “Het is maar goed dat ik nog niet zo goed Nederlands kan verstaan. Ik kan nepnieuws niet tegengaan. Mijn dochter is erg ziek geworden op haar veertiende en overleden toen ze 21 was. Al mijn vertrekken, op mijn ontslag bij Celta de Vigo na, waren om die privéredenen.”

Artikel gaat verder onder video

Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Stekelenburg zondagavond in Studio Voetbal ‘waar de waarheid ligt’. “Een beetje in het midden”, reageert de journalist, die vervolgt: “Als je wat dieper in zijn trainersloopbaan duikt… Die begon bij Maccabi Tel Aviv onder Jordi Cruijff, die hem daarheen haalde. Daar is hij kampioen geworden.”

“Hij heeft in zijn beginjaren met Salzburg tweemaal de dubbel gewonnen in Oostenrijk. En daarna, als je heel feitelijk kijkt hoelang hij bij clubs heeft gezeten, is dat vaak inderdaad best wel kort geweest”, gaat Stekelenburg verder. “Dat is ook omdat hij een aantal keer in aanvaring is gekomen met de clubleiding. Ik was vrijdag bij zijn persconferentie. Daarop zei hij ook dat hij eigenwijs is, dat hij vaak zijn eigen koers vaart en het niet schuwt om het oneens te zijn met de leiding van een club.”

“Maar er speelt één ander ding en dat is dat zijn dochter heel erg ziek is geweest vanaf 2014 tot 2022. Dat heeft hij uit de publiciteit gehouden, maar dat heeft ook wel ertoe geleid dat hij af en toe heel kort bij een club aan de gang is geweest. Zij is overleden in 2022”, zegt Stekelenburg. “En ja, er zijn ook wel wat smetjes op dat cv. De beginjaren waren heel veelbelovend, maar hij is in Frankrijk twee keer vroegtijdig vertrokken, in België is hij vroegtijdig vertrokken en in Mexico ook. Ja, dat heeft elke keer wel weer een beetje een andere reden.”

Verweij, die het interview met García over de uitspraken van Vermeulen afnam, heeft met verbazing kennisgenomen van de uitspraken van Stekelenburg in Studio Voetbal. “Net als eerder bij de ‘adviseur van Alex Kroes’ stikt Studio Voetbal liever dan de fout over ‘zes keer ontslagen Óscar García’ recht te zetten. Bijzonder”, schrijft de Ajax-wachter van De Telegraaf op X.