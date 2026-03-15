Hans Kraay junior voorspelt een grote toekomst voor Ajax-wonderkind . De 17-jarige veelzijdige speler maakt momenteel bij Jong Ajax een stormachtige ontwikkeling door.

De laatste jaren was Ouazane actief in verschillende jeugdelftallen van de Amsterdammers, maar proeft dit seizoen meer en meer aan de Keuken Kampioen Divisie. Eerder bleef het vooral bij invalbeurten, maar de laatste weken is hij vaste waarde. Dat betaalt zich direct uit: in de laatste drie wedstrijden scoorde hij drie keer en gaf hij evenveel assists.

De veelzijdigheid van Ouazane is vooral opvallend. Dit seizoen heeft hij bij de beloftenploeg van Ajax al als linksbuiten, rechtsbuiten, spits, aanvallende middenvelder en als centrale middenvelder gespeeld. Zijn leeftijd, effectiviteit en multifunctionele karakter maken hem dan ook interessant voor clubs uit het buitenland. Naar verluidt houdt Real Madrid hem op de radar.

Tijdens Goedemorgen Eredivisie wil Kraay junior wat extra aandacht vestigen op het duel Jong Ajax - FC Den Bosch, dat door de thuisploeg met 3-2 werd gewonnen. De analist zag Ouazane schitteren , één keer scoren en twee assists geven. "Ik ben zo'n groot fan van de net zeventien jaar geworden Ouazane. Alles aan die jongen is mooi, het is ook niet gek dat Real Madrid hem al een tijdje op de radar heeft."

Ouazane, die bij Jong Ajax het shirt met nummer 10 draagt, maakte een doelpunt waar de klasse van afdroop. Met twee handige slepen speelde hij twee tegenstanders uit, waarna hij de bal in de verre hoek legde (zie hieronder). "Dit lijkt heel makkelijk, maar de bal ligt onder hem. Zo kan hij geen achteruithaal doen. Zo maakte Romario heel veel goals." Kraay junior wil wel benadrukken dat hij beide spelers niet met elkaar wil vergelijken.