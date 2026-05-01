Ajax krijgt miljoenen bij promotie van Ipswich Town zaterdag

Ajax volgt zaterdag met bovengemiddelde interesse de verrichtingen van Ipswich Town in de Engelse Championship. Als de formatie van manager Kieran McKenna directe promotie naar de Premier League veiligstelt, treedt er een verplichte koopoptie in werking voor huurling . De Amsterdammers kunnen in dat geval een transfersom van om en nabij de acht miljoen euro tegemoetzien.

Ipswich Town speelt zaterdagmiddag tegen Queens Park Rangers. Bij een overwinning is de ploeg verzekerd van de tweede plaats op de ranglijst en de bijbehorende promotie naar het hoogste niveau. Voor Ajax zou dit een welkome financiële opsteker zijn. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst afgelopen augustus werd afgesproken dat de koopoptie een verplichting zou worden zodra Akpom in veertig procent van de wedstrijden in actie zou komen én de club zou promoveren. Aan het vereiste aantal duels heeft de dertigjarige spits inmiddels voldaan.

Hoewel de promotie voor Ipswich en de miljoenen voor Ajax dichtbij zijn, beleeft Akpom zelf een moeizaam seizoen. De aanvaller kwam in de competitie tot dusver in 29 wedstrijden in actie, waarvan slechts negen als basisspeler. In de minuten die hij op het veld stond, was hij goed voor twee doelpunten en één assist. Inmiddels is Akpom gedegradeerd tot de derde keuze in de spits en kwam hij de afgelopen drie wedstrijden helemaal niet in actie voor de Engelse club.

McKenna gaf vorige maand aan dat de reserverol van de spits deels te wijten is aan fysieke tegenslag. "Iedereen wil natuurlijk spelen, daarin is Chuba geen uitzondering", reageerde de Noord-Ierse manager. "Zijn verhaal is dat hij een beetje pech heeft gehad met de timing van zijn liesblessure, want daarvoor was hij net een beetje in vorm aan het raken, met wat basisplaatsen en zijn doelpunt tegen Oxford. In de weken dat Chuba eruit lag, hebben andere jongens de minuten en de scherpte gevonden", aldus McKenna. Akpom zelf stelde zich in december nog professioneel op: "Het heeft geen zin om te klagen, als je niet in de basiself staat. Je moet altijd ready zijn, voor als je wél de kans krijgt", verklaarde de spits.

Volgens Alex Jones, clubwatcher namens de regionale krant East Anglian Daily Times, is er echter meer aan de hand dan alleen een ongelukkige blessure. "De move naar Ipswich heeft niet goed uitgepakt voor hem", stelt de journalist. "Hij is gehaald als optie voor de spitspositie, of eventueel als nummer tien achter de spits. Maar hij past eigenlijk totaal niet in Kieran McKenna’s speelwijze. En de keren dat hij wél speelde, waren zijn optredens ook gewoon behoorlijk teleurstellend", oordeelt Jones. De verslaggever verwacht dan ook niet dat Akpom een lange toekomst heeft bij de club, zelfs niet als de verplichte koopoptie wordt gelicht. "Als ze wel promoveren, en hij dus de permanente overstap maakt, denk ik dat Ipswich gaat proberen hem meteen weer te verkopen of verhuren", besluit hij.