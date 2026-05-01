Roma legt Donyell Malen definitief vast na geweldig eerste halfjaar

1 mei 2026, 19:51
Donyell Malen viert een van zijn drie treffers bij AS Roma - Pisa
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

AS Roma heeft besloten de koopoptie in het huurcontract van Donyell Malen te lichten, waardoor de aanvaller definitief de overstap maakt van Aston Villa. De Italiaanse club betaalt een bedrag van 25 miljoen euro voor de international van Oranje, die een langdurig contract tot medio 2030 gaat tekenen in de Italiaanse hoofdstad, zo melden ingewijden aan Voetbal International.

De overstap komt niet uit de lucht vallen na een sensationeel eerste halfjaar in de Serie A. Sinds zijn huurtransfer in januari is Malen onder de technische leiding in Rome uitgegroeid tot de meest trefzekere spelers van de competitie en dat in slechts één seizoenshelft. In totaal had hij slechts zestien duels nodig om twaalf doelpunten te maken in de Italiaanse competitie en de Europa League.

Met zijn definitieve transfer op zak gaat Malen de komende weken proberen om Champions League-voetbal naar Rome te halen. Roma bezet momenteel de zesde plaats in de Serie A, waarmee het een felle strijd voert om de vierde plek die recht geeft op deelname aan het miljardenbal. De achterstand op nummer vier Juventus bedraagt slechts drie punten, dus alles is nog mogelijk. 

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
14
11
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
4
Juventus
34
28
64
5
Como
34
31
61
6
Roma
34
19
61
7
Atalanta
34
15
54
8
Lazio
34
4
48

