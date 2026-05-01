Roma legt Donyell Malen definitief vast na geweldig eerste halfjaar

AS Roma heeft besloten de koopoptie in het huurcontract van te lichten, waardoor de aanvaller definitief de overstap maakt van Aston Villa. De Italiaanse club betaalt een bedrag van 25 miljoen euro voor de international van Oranje, die een langdurig contract tot medio 2030 gaat tekenen in de Italiaanse hoofdstad, zo melden ingewijden aan Voetbal International.

De overstap komt niet uit de lucht vallen na een sensationeel eerste halfjaar in de Serie A. Sinds zijn huurtransfer in januari is Malen onder de technische leiding in Rome uitgegroeid tot de meest trefzekere spelers van de competitie en dat in slechts één seizoenshelft. In totaal had hij slechts zestien duels nodig om twaalf doelpunten te maken in de Italiaanse competitie en de Europa League.

Met zijn definitieve transfer op zak gaat Malen de komende weken proberen om Champions League-voetbal naar Rome te halen. Roma bezet momenteel de zesde plaats in de Serie A, waarmee het een felle strijd voert om de vierde plek die recht geeft op deelname aan het miljardenbal. De achterstand op nummer vier Juventus bedraagt slechts drie punten, dus alles is nog mogelijk.