Wilco van Schaik acht zichzelf geschikt om aan de slag te gaan als algemeen directeur bij Feyenoord. Toch zal hij dat niet snel doen, vertelt de directeur van NEC in het radioprogramma De Perstribune.

De Rotterdamse club moet door het aanstaande vertrek van Dennis te Kloese op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, terwijl ook de technische portefeuille opnieuw ingevuld moet worden. In die zoektocht circuleren inmiddels meerdere namen, maar één mogelijke kandidaat sluit zichzelf alvast uit .

Van Schaik zet streep door Feyenoord

De naam van Robert Eenhoorn zingt al enige tijd rond als potentiële opvolger, bij De Perstribune wordt ook Van Schaik opgeworpen als kandidaat. Als hij de vraag krijgt of hij geschikt is, antwoordt hij na een korte aarzeling met 'ja'. "Alleen gaat het niet gebeuren, omdat ik het hier bij NEC ontzettend naar mijn zin heb en volgens mij ook niet de persoon ben voor zo’n grote organisatie."

Met het afscheid van Te Kloese verliest Feyenoord niet alleen een algemeen directeur, maar ook de man die de afgelopen jaren de technische koers bepaalde. De club was al geruime tijd op zoek naar iemand die die taken kon overnemen, maar zonder succes. Nu ligt er plots een dubbele uitdaging.

Te Kloese laat een gemengd nalatenschap achter. In zijn eerste jaren kende Feyenoord sportieve pieken met een landstitel en KNVB Beker, maar sinds hij ook de technische rol op zich nam, bleef de club buiten de titelstrijd. De nieuwe algemeen directeur zal zich moeten buigen over complexe dossiers, waaronder het stadionvraagstuk en de invulling van cruciale posities binnen de organisatie.

Tegelijkertijd wacht de toekomstige technisch directeur een flinke klus op voetbalgebied: het herstructureren van de selectie en het afscheid nemen van spelers die niet langer passen binnen de ambities van de club. Ook moet een beslissing worden genomen over de toekomst van hoofdtrainer Robin van Persie.