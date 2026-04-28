Kees Luijckx doet verrassende voorspelling over toekomst Robin van Persie

28 april 2026, 06:55
Robin van Persie
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Kees Luijckx sluit niet uit dat Robin van Persie zelf besluit te vertrekken bij Feyenoord. Als de trainer erin slaagt om Feyenoord naar de tweede plek te loodsen, kan hij volgens Luijckx zomaar besluiten om het stokje over te dragen aan iemand anders.

In gesprek met ESPN wijst Luijckx op de grote onzekerheid die momenteel rond Feyenoord hangt. “Te Kloese gaat weg. Het blijkt toch weer voor de betrokkenen een moeilijk onderwerp om over te praten. Er wordt daar een strijd gevoerd in de top en voor buitenstaanders is het moeilijk te peilen wat er precies speelt. Dirk Kuyt verwoordde het eigenlijk wel goed in Goedemorgen Eredivisie. Hij legde haarfijn uit hoe moeilijk het is om daar te werken.”

Luijckx weet dat Van Persie er ‘natuurlijk alles aan gaat doen’ om op de tweede plaats te eindigen. "Maar misschien vindt hij het daarna wel mooi geweest. Hij heeft dit seizoen natuurlijk een paar duidelijke fouten gemaakt, met name in de hiërarchie in de kleedkamer. Maar hij werkt volgens mij wel keihard en kan de situatie over het algemeen goed verwoorden."

"Volgens mij is hij ook eerlijk, geen politicus. Hij schijnt hele lange dagen te maken op de club, maar ik heb het idee dat hij een beetje doorgeslagen is, de laatste tijd”, stelt Luijckx tot slot. Feyenoord staat met 58 punten op de tweede plek en moet die positie nog drie wedstrijden zien vast te houden.

Is het voor Feyenoord goed als Robin van Persie de trainer blijft?

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Aad de Mos

Zomers vertrek Godts lonkt: De Mos verwacht vijftig miljoen

  • zo 26 april, 13:25
  • 9
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 20
Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

Drama voor Perisic: sterkhouder van PSV ontbreekt tegen Ajax

  • vr 24 april, 08:11
  • 8
Robin van Persie

Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

