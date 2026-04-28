Kees Luijckx sluit niet uit dat Robin van Persie zelf besluit te vertrekken bij Feyenoord. Als de trainer erin slaagt om Feyenoord naar de tweede plek te loodsen, kan hij volgens Luijckx zomaar besluiten om het stokje over te dragen aan iemand anders.

In gesprek met ESPN wijst Luijckx op de grote onzekerheid die momenteel rond Feyenoord hangt. “Te Kloese gaat weg. Het blijkt toch weer voor de betrokkenen een moeilijk onderwerp om over te praten. Er wordt daar een strijd gevoerd in de top en voor buitenstaanders is het moeilijk te peilen wat er precies speelt. Dirk Kuyt verwoordde het eigenlijk wel goed in Goedemorgen Eredivisie. Hij legde haarfijn uit hoe moeilijk het is om daar te werken.”

Luijckx weet dat Van Persie er ‘natuurlijk alles aan gaat doen’ om op de tweede plaats te eindigen. "Maar misschien vindt hij het daarna wel mooi geweest. Hij heeft dit seizoen natuurlijk een paar duidelijke fouten gemaakt, met name in de hiërarchie in de kleedkamer. Maar hij werkt volgens mij wel keihard en kan de situatie over het algemeen goed verwoorden."

"Volgens mij is hij ook eerlijk, geen politicus. Hij schijnt hele lange dagen te maken op de club, maar ik heb het idee dat hij een beetje doorgeslagen is, de laatste tijd”, stelt Luijckx tot slot. Feyenoord staat met 58 punten op de tweede plek en moet die positie nog drie wedstrijden zien vast te houden.