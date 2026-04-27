Van Hanegem haalt vernietigend uit naar Feyenoord-top

De top van Feyenoord moet zo snel mogelijk veranderen, zo stelt Willem van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. De oud-voetballer ziet het liefst dat Robert Eenhoorn hier het voortouw neemt, maar verwacht dat hij juist daarom niet welkom is in De Kuip.

Van Hanegem vindt dat de mensen in de top van Feyenoord er alleen maar zitten voor zichzelf. Het clubicoon neemt de situatie van Dick Advocaat als voorbeeld; Robin van Persie wil graag verder met De Kleine Generaal als zijn adviseur. “Ik gun Dick alles, maar een beetje gek is het wel als een club een paar jaar geleden een brief stuurt naar Advocaat om te zeggen dat zijn laatste jaar in de Kuip een tegenvaller was en dat hij de premie voor het bereiken van een ticket voor de Conference League op zijn buik kon schrijven”, blikt Van Hanegem terug. “Nu is hij opeens zo belangrijk dat hij ook in de toekomst moet blijven.”

Volgens De Kromme zijn de mensen die in 2021 blij waren dat Advocaat weg was, nu ineens voorstanders dat hij in Rotterdam blijft. “Het is allemaal omdat mensen bij vrijwel alle voetbalclubs en zeker bij Feyenoord er vooral voor zichzelf zitten.” Van Hanegem wijst naar Sjaak Troost, die in februari opstapte als commissaris. “Maar Sjaak zou nu nog vrolijk meestemmen als commissaris over de te bepalen koers. Via Toon van Bodegom die commissaris wil blijven. Sjaak mag gewoon stemmen, want hij is nog niet vervangen”, foetert hij. “Neem een ander in de maling, denk ik dan. Weg is toch weg?”

Algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese kondigde afgelopen week aan na dit seizoen te vertrekken uit De Kuip. Van Hanegem hoopt dat Eenhoorn, die zelf aangaf open te staan voor de functie, hem opvolgt als algemeen directeur. “Als hij het doet, hoop ik dat hij afrekent met al die onzin”, gaat de oud-middenvelder verder. “Maar misschien dat ze hem daarom niet eens vragen”, doelt hij op de geluiden dat Van Bodegom niet zit te wachten op Eenhoorn. “Want het gaat ze zelden om de club. Vrijwel altijd om zichzelf.”