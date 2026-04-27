Kenneth Perez schrikt van Robin van Persie: ‘Dit past niet bij Feyenoord!’

Kenneth Perez is zondagavond kritisch op Feyenoord. De Deense analist is van mening dat het spel dat het team van hoofdtrainer Robin van Persie de laatste weken laat zien, niet hoort bij een club van zo’n statuur.

Feyenoord won zaterdag op eigen veld met 3-0 van FC Groningen en maakte daarmee een einde aan een reeks van drie competitieduels op rij zonder zege. Doordat FC Twente en NEC in dezelfde speelronde tegen elkaar gelijkspeelden (1-1), lijkt de tweede plaats de Rotterdammers bijna binnen: de voorsprong op nummer drie NEC bedraagt met nog drie wedstrijden te gaan drie punten.

Perez constateert dat Van Persie Feyenoord de laatste weken defensiever laat spelen en is benieuwd naar het Feyenoord van de toekomst. “We kennen Van Persie nu een paar jaar als trainer. Hij heeft een bepaald ideaalbeeld van hoe hij met zijn team wil voetballen. Bij Heerenveen was het gekkenwerk. Maar van Heerenveen naar wat ze nu doen: daar zit iets tussen”, zegt de oud-voetballer zondagavond in het ESPN-programma Dit was het Weekend.

Van Persie wordt sinds medio maart bij Feyenoord ondersteund door Dick Advocaat. Het spel van de Rotterdammers is volgens Perez behoudender sinds Advocaat als adviseur van Van Persie aan de slag ging. “Ik mag niet hopen dat dit het Feyenoord van de toekomst is. Ik vind dit niet passen bij een club als Feyenoord!”, zegt Perez geschrokken. “Voor nu eventjes wel, ik snap het heel goed. De tweede plek is gewoon heilig en die moet je gewoon binnenhalen. Maar dit is niet Feyenoord.”

“Bij Feyenoord hoor je dominant te zijn, teams te overvleugelen, teams bij de te strot pakken. Dat je naar De Kuip gaat en denkt: ik heb geen kans. Dat is niet wat ze nu de afgelopen wedstrijden hebben laten zien”, vervolgt Perez.

“Van Persie moet gaan leren met zijn staf om dat erin te krijgen. Het begin van Feyenoord vond ik echt goed, de eerste achttien wedstrijden van dit seizoen. Dat ging gepaard met goede wedstrijden en mooie goals. Daarna is de klad erin gekomen. Hij is er niet meer zelf uitgekomen, dus ik vind het heel goed dat hij hulp krijgt. Advocaat is er om Van Persie te trainen”, besluit de analist.