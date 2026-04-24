Van Persie komt plots met heel ander geluid over Sterling

Robin van Persie weerspreekt dat Feyenoord al een besluit heeft genomen over de toekomst van . Eerder deze week meldde journalist Dennis Gouka dat er 'uiteraard' geen sprake is van een langer verblijf van Sterling, maar Van Persie komt op de wekelijkse persconferentie met een heel ander geluid.

Feyenoord verraste in februari vriend en vijand door Sterling tot het eind van het seizoen aan zich te binden. Na zijn komst liet Feyenoord weten dat de optie voor een langer verblijf op tafel ligt, maar tot dusver heeft de Engelsman de hoge verwachtingen nog niet kunnen waarmaken. Het is dan ook de vraag of de club het nieuwe seizoen wil ingaan met de buitenspeler.

"Ik heb hem vanochtend nog uitgebreid gesproken", vertelt Van Persie. "Dat was een positief gesprek, waarin we de afgelopen wedstrijden en trainingen hebben doorgenomen. Ik heb hem nog een keer uitgelegd hoe ik naar hem kijk als speler en als persoon en vooral naar zijn rol, en ook aan hem gevraagd hoe hij dat zelf ziet. Dat was een fijne meeting met hem."

"Raheem is een speler voor mij en dat is hoe ik hem benader. Het uiteindelijke oordeel over hem is aan anderen", stelt de oefenmeester. "Met hem heb ik een proces zoals ik dat met iedere speler heb. Het oordeel dat jullie hebben, is jullie goed recht, dat mogen jullie geven. Ik werk iedere dag prettig met hem samen."

Van Persie krijgt de vraag of hij zelf niet vindt dat Sterling tegenvalt. "Nogmaals: dat is iets tussen mij en Raheem", antwoordt hij daarop. "Ik zie wel dat Raheem steeds wat beter en fitter wordt. Dat zie ik op de trainingen en bij momenten in de afgelopen wedstrijden. Dat doet hij beter. Maar het is een proces dat door blijft gaan tot het einde van het seizoen. Na het seizoen maken we een keuze. "