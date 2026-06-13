Opvallende video over Brian Brobbey gaat plots viraal

Tijdens een officiële voorstelronde voorafgaand aan het WK heeft voor een opvallend moment gezorgd. De middenvelder van Arsenal kreeg de opdracht om zijn naam uit te spreken voor de camera, maar gebruikte dat moment om een grap uit te halen met Sunderland-spits .

Voor het toernooi namen spelers deel aan een opname waarin zij hun naam correct moesten uitspreken. Het initiatief is bedoeld om commentatoren, analisten en supporters wereldwijd te helpen bij de juiste uitspraak van spelersnamen. Rice besloot echter van het script af te wijken.

Rice haalt uit met woordgrap

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Met een bloedserieus gezicht keek de Engels international in de camera en sprak hij niet zijn eigen naam uit, maar die van Brobbey. Daarbij maakte hij bewust een woordspeling. "Brian Brobbery", zei Rice, waarna de ruimte direct in lachen uitbarstte.

De Arsenal-middenvelder besefte meteen dat zijn grap goed was aangekomen. Terwijl de aanwezigen nog nadachten, probeerde hij zich er met een glimlach uit te praten. "Je kunt dit niet uitzenden! Je kunt dit niet naar buiten brengen, dit was gewoon een persoonlijke grap", zei hij vervolgens, waarna hij alsnog zijn eigen naam noemde.

Beelden gaan alsnog viral

Ondanks zijn verzoek zijn de beelden uiteindelijk toch online verschenen. Op sociale media werd de video massaal gedeeld en zorgde het fragment voor veel vermaak onder voetbalfans.

Rice kent Brobbey bovendien niet alleen van naam. Bij Arsenal speelt hij samen met Jurriën Timber, die bekendstaat als een goede vriend van de Sunderland-spits. Daarnaast trof de Engelsman de fysiek sterke aanvaller in het verleden drie keer als tegenstander.