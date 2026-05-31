Brian Brobbey spreekt zich uit over rampseizoen van Ajax

volgt de verrichtingen van Ajax nog op de voet. Afgelopen zomer verliet hij Ajax voor Sunderland, maar hij bleef zoveel mogelijk wedstrijden van zijn oude club kijken. Dat laat hij weten in een interview met Voetbal International.

De liefde voor de club waar hij opgroeide is geenszins verdwenen. “Nee, nee, zeker niet, Ajax is en blijft altijd in m’n hart. Ik probeer nog altijd alle wedstrijden te kijken, op m’n iPad. Het is geen makkelijk seizoen geweest, het is niet leuk om Ajax zo te zien, eerlijk gezegd”, weet Brobbey.

Artikel gaat verder onder video

“Vervelend, vervelend, ja. Maar ik denk dat het wel goed komt, ze hebben een nieuwe technisch directeur (Jordi Cruijff, red.) gehaald, en er komt ook een nieuwe trainer, zag ik voorbijkomen. Dus hopelijk komt het goed, ja”, voorspelt de spits.

In het laatste seizoen voor zijn vertrek scoorde Brobbey slechts vier keer in de Eredivisie. “Het waren niet veel doelpunten, maar andere dingen, zoals de bal vasthouden en het team helpen gingen wel goed. Farioli zei dat ik altijd door moest gaan en dat ik in zijn ogen heel belangrijk was.”

“Dat heb ik meegenomen uit dat jaar, dat ik altijd door moet blijven gaan. Want hij stelde me toch altijd weer op. Het was niet het seizoen dat ik gehoopt had bij Ajax, maar hij vond me belangrijk en zag wat ik deed voor het team. Dus ik kijk er eigenlijk wel goed op terug”, zegt Brobbey.

Volgend seizoen gaat de aanvaller met Sunderland de Europa League in, terwijl Ajax in de voorrondes van de Conference League speelt. “Ik had eigenlijk gehoopt dat Ajax ook de Europa League zou halen, zodat we misschien tegen ze konden spelen. Dat was leuk geweest, om weer naar de Johan Cruijff Arena te komen, maar ja, helaas.”