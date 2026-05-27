Grote zorgen om werkwijze Jordi Cruijff bij Ajax

27 mei 2026, 08:41
Jordi Cruijff met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De werkwijze van Jordi Cruijff gaat Ajax op lange termijn niet verder helpen, zo stelt Jop van Kempen in Het Parool. De technisch directeur mag de voetbaltak van de Amsterdammers naar zijn wens inrichten, maar de verslaggever stipt aan dat de onderliggende problemen daarmee niet verdwijnen.

Cruijff werd afgelopen winter aangesteld bij Ajax als de opvolger van Alex Kroes. Van Kempen haalt aan dat Francesco Farioli heeft aangegeven dat de topsportorganisatie van de Amsterdammers ‘sleets, bureaucratisch en onrustig’ is. “De mensen achter de aanstelling van Jordi Cruijff erkennen de conclusie van Farioli. Om die reden mag Cruijff de voetbaltak naar eigen inzicht inrichten”, schetst Van Kempen de situatie.

De bestuurder heeft er bij zijn komst voor gezorgd dat hij ‘om de falende topsportorganisatie heen’ zijn werk kan uitvoeren. “Zo probeert Ajax een lekkend schip te redden door de bemanning overboord te gooien”, aldus Van Kempen, die zijn zorgen uit over dit beleid. “Van Cruijffs solistische koers wordt Ajax natuurlijk geen betere topsportorganisatie. De onderliggende organisatorische problemen verdwijnen immers niet.”

Toch zou de koers van Cruijff Ajax verder kunnen helpen. “Tijdelijk”, benadrukt Van Kempen. “Cruijff moet een goede trainer aanstellen en een paar goede spelers halen”, aldus de verslaggever. En lukt het Cruijff niet? “Dan blijkt opnieuw dat Ajax alles heeft ingezet op één man in plaats van op een sterke organisatie. Ajax speelt het komende seizoen quitte of dubbel”, waarschuwt hij.

dilima1966
3.591 Reacties
1.080 Dagen lid
17.346 Likes
dilima1966
Ajax blijft in de problemen komen iedere keer weer bij een gerapte rvc en bestuur er neer zetten wat iedere keer ajax de das omdoet

Kicker
306 Reacties
682 Dagen lid
671 Likes
Kicker
Wat een paniekzaaierij weer van mensen buiten de organisatie. Een grote schoonmaak is noodzakelijk om weer er bovenop te komen.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

