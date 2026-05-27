De werkwijze van Jordi Cruijff gaat Ajax op lange termijn niet verder helpen, zo stelt Jop van Kempen in Het Parool. De technisch directeur mag de voetbaltak van de Amsterdammers naar zijn wens inrichten, maar de verslaggever stipt aan dat de onderliggende problemen daarmee niet verdwijnen.

Cruijff werd afgelopen winter aangesteld bij Ajax als de opvolger van Alex Kroes. Van Kempen haalt aan dat Francesco Farioli heeft aangegeven dat de topsportorganisatie van de Amsterdammers ‘sleets, bureaucratisch en onrustig’ is. “De mensen achter de aanstelling van Jordi Cruijff erkennen de conclusie van Farioli. Om die reden mag Cruijff de voetbaltak naar eigen inzicht inrichten”, schetst Van Kempen de situatie.

De bestuurder heeft er bij zijn komst voor gezorgd dat hij ‘om de falende topsportorganisatie heen’ zijn werk kan uitvoeren. “Zo probeert Ajax een lekkend schip te redden door de bemanning overboord te gooien”, aldus Van Kempen, die zijn zorgen uit over dit beleid. “Van Cruijffs solistische koers wordt Ajax natuurlijk geen betere topsportorganisatie. De onderliggende organisatorische problemen verdwijnen immers niet.”

Toch zou de koers van Cruijff Ajax verder kunnen helpen. “Tijdelijk”, benadrukt Van Kempen. “Cruijff moet een goede trainer aanstellen en een paar goede spelers halen”, aldus de verslaggever. En lukt het Cruijff niet? “Dan blijkt opnieuw dat Ajax alles heeft ingezet op één man in plaats van op een sterke organisatie. Ajax speelt het komende seizoen quitte of dubbel”, waarschuwt hij.