Quincy Promes opnieuw voor de rechter

wordt door het Openbaar Ministerie opnieuw voor de rechter gesleept, zo melden advocaat Geert-Jan Knoops en een woordvoerder van het OM aan RTL Boulevard. Het OM wil de voetballer het geld ontnemen dat hij heeft verdiend met de smokkel van cocaïne.

Promes kreeg begin 2024 een celstraf van zes jaar opgelegd wegens betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel. Een jaar eerder kreeg hij ook al een straf van 1,5 jaar opgelegd voor het steken van zijn neef. Tegen beide uitspraken ging de buitenspeler in hoger beroep. In maart heeft hij bekend dat hij zijn neef heeft gestoken.

Promes ontkent nog altijd dat hij iets te maken heeft gehad met de cocaïnesmokkel. Zijn advocaat meldde in maart dat de voetballer daar ‘helemaal niks mee te maken’ heeft. Desondanks wil het OM nu het geld dat Promes en zijn medeverdachte Marylio V. hiermee zouden hebben verdiend innemen.

De nieuwe rechtszaak zal deze week van start gaan. Vrijdag vindt de eerste zitting plaats, waar Promes in ieder geval niet bij aanwezig zal zijn. Zijn advocaten Geert Jan en Carry Knoops zullen naar verwachting wel bij de zaak zijn.