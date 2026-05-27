Feyenoord gelinkt aan transfervrije Jamie Vardy, maar geen serieuze optie

Feyenoord heeft opnieuw interesse in , zo meldt de BBC. De Engelse spits werd vorig jaar ook al in verband gebracht met een stap naar De Kuip, maar tekende destijds een contract voor een seizoen bij Cremonese. Daar vertrekt hij na een jaar alweer. Bronnen melden aan FR12 dat Vardy geen serieuze optie is voor Feyenoord.

Feyenoord was afgelopen zomer naarstig op zoek naar een extra spits en werd in de slotfase van de transferperiode plots gelinkt aan de komst van Vardy. De Rotterdammers zouden de strijd aangaan met Cremonese voor de handtekening van de routinier, die uiteindelijk besloot om een avontuur aan te gaan in Italië.

De 39-jarige Engelsman speelde afgelopen seizoen 29 duels voor de club die degradeerde uit de Serie A. Daarin was hij zeven keer trefzeker en gaf hij drie assists. Na een seizoen loopt zijn contract in Italië echter af, waardoor hij deze zomer opnieuw transfervrij kan verhuizen naar een nieuwe club.

De BBC stelt dat Vardy nog steeds van mening is op het hoogste niveau te kunnen spelen en dus nog niet van plan is te stoppen met voetbal. De Britse omroep licht Feyenoord er specifiek uit als club die interesse heeft in de routinier. Of er nog andere ploegen zijn die denken aan de komst van Vardy, is niet duidelijk.

Update 27 mei 11.46 uur - Ingewijden rondom Feyenoord laten aan FR12 weten dat Vardy geen serieuze optie is voor de Rotterdammers. De routinier staat 'niet op de lijstjes' van de nummer twee van Nederland. Daarnaast is Feyenoord momenteel voor geen enkele speler concreet op de markt. De nieuwe clubleiding wil namelijk eerst een structuur neerzetten en de sportieve koers bepalen voordat er doorgepakt gaat worden.