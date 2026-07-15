Bizarre uitzending Vandaag Inside op de late avond: 'Dit is bijna nooit gebeurd'

Een opmerkelijk slot van de tweede uitzending van Vandaag Inside op dinsdagavond. Tafelgasten Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en Valentijn Driessen hadden na het reclameblok geen idee meer waar ze het over moesten hebben.

Tijdens het WK heeft Vandaag Inside geregeld twee uitzendingen per avond. Zo ook dinsdagavond, om te kunnen nabeschouwen op Frankrijk – Spanje. Verder waren er echter maar weinig onderwerpen voorhanden, merkten de heren op. Volgens Derksen gebeurt er afgezien van grote sportevenementen als het WK voetbal en de Tour de France maar weinig.

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Na het reclameblok moesten de heren nog zo’n vier minuten door, maar ze wisten niet waar ze het over konden hebben. “Ik moet eerlijk zeggen: in de historie van het programma is het niet zo vaak voorgekomen dat er uiteindelijk niets meer te bespreken valt”, zei Genee. “Meestal is er altijd nog wel iets.”

Derksen steekt niet onder stoelen of banken waarom Vandaag Inside tweemaal te zien was. “Het probleem is: we zitten bij commerciële tv. Een tweede programma is zonder Oranje compleet overbodig, maar meneer De Mol heeft de reclames verkocht, dus hij is ten opzichte van de adverteerders verplicht om dit uit te zenden. Wij zijn slechts een omlijsting van de reclameblokken, maar we zijn totaal uitgeluld, want er zijn geen onderwerpen.”

Bargast Bas Nijhuis stelde voor om een doorfluisterspel te doen, terwijl Derksen bingo voorstelde. Spelletjes werden niet meer gespeeld. Uiteindelijk vertelde Nijhuis over zijn werkzaamheden als trouwambtenaar en werd nog even vooruitgblikt op de halve finale van het WK tussen Engeland en Argentinië.