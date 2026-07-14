De kans bestaat dat het Vandaag Inside-trio wordt opgesplitst. Presentator Wilfred Genee en vaste gast René van der Gijp staan ervoor open om Talpa te verlaten en terug te keren bij RTL, maar Johan Derksen ziet dat niet zitten. Dat laat Derksen dinsdag weten in een interview met De Telegraaf.

Genee, Derksen en Van der Gijp staan nog een jaar onder contract bij Talpa. RTL lijkt interesse te hebben in een terugkeer van het trio, dat in het verleden jarenlang te zien was op RTL 7. Voor Derksen is SBS6 zijn eindstation. “Ik heb aan John de Mol laten weten dat als ik fit en fruitig blijf, ik bij Talpa zal blijven. Onderhandelingen over geld zie ik helemaal niet zitten. Ik ben tevreden met mijn vergoeding”, laat hij weten.

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Genee en Van der Gijp ‘staan daar anders in’, vertelt Derksen. “Ik ga niet meer, vlak voordat ik ermee stop, overstappen naar een andere zender. Maar ik heb het volste begrip als Wilfred en René dat wel doen. Bij Videoland hebben zij veel meer mogelijkheden dan bij SBS6.”

Derksen sluit niet uit dat Vandaag Inside in een andere samenstelling verdergaat. “Als een programma goed scoort, is het in strijd met alle tv-wetten om de stekker eruit te trekken. Het is niet meer zo dat Wilfred helemaal onvervangbaar is. Je hebt Hélène (Hendriks, red.) en Thomas (van Groningen) achter de hand. Niemand is onmisbaar, ik ook niet.”

Van der Gijp neemt beslissing in maart

Van der Gijp laat weten dat hij in maart – een maand voor de start van de nieuwe onderhandelingen – gaat beslissen over zijn toekomst. “Een jaar is lang en gaat bij ons in ups en downs. Dat uitzingen wordt al een expeditie op zich. Daarna zien we wel weer verder. Ik ga nu nog niet vooruitkijken."

Van der Gijp zag dat er onlangs wat spanningen waren tussen Derksen en Genee. “Na Curaçao ging het weer even schuren, en dat is altijd zonde en onnodig. Als het soepel loopt, maken we nog steeds prima tv.”