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Erik ten Hag meldt zich met officieel bod bij Feyenoord

14 juli 2026, 14:43
Erik ten Hag en Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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FC Twente heeft officieel aangeklopt bij Feyenoord voor Ramiz Zerrouki. De Tukkers hebben een eerste bod uitgebracht op de Algerijnse middenvelder, die zelf al een persoonlijk akkoord heeft bereikt met technisch directeur Erik ten Hag over een terugkeer naar Enschede.

Dat FC Twente een bod op Zerrouki zou uitbrengen, hing al enige tijd in de lucht. De Tukkers willen de middenvelder, die vorig seizoen al op huurbasis in de Grolsch Veste speelde, definitief overnemen van Feyenoord. De Rotterdammers willen echter niet zomaar meewerken aan een vertrek. Zij betaalden in 2024 zelf nog een transfersom van ongeveer zeven miljoen euro voor Zerrouki.

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Volgens FR12 ligt het openingsbod van FC Twente beduidend lager dan die zeven miljoen euro. Hoeveel Feyenoord precies verlangt voor de middenvelder is niet bekend, maar technisch directeur Dévy Rigaux staat bekend als een harde onderhandelaar. Eerder deze transferzomer wees hij ook al biedingen op Anis Hadj Moussa, Givairo Read en In-beom Hwang resoluut af.

Voorlopig is het afwachten hoe Feyenoord reageert op het eerste bod uit Enschede. Zerrouki heeft in ieder geval al een persoonlijk akkoord bereikt met FC Twente en hoopt zijn terugkeer naar de Grolsch Veste snel af te ronden.

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Ramiz Zerrouki

Ramiz Zerrouki
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (26 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
32
3
2024/2025
Feyenoord
22
1
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Twente
36
2

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
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Cambuur
0
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