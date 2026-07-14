Timon Wellenreuther stapt op directie van Feyenoord af

wil vertrekken bij Feyenoord. De Duitse doelman heeft bij de directie van de Rotterdamse club officieel aangegeven deze zomer een transfer te willen maken.

Dat melden verschillende media dinsdagmiddag. De rol van Wellenreuther in De Kuip lijkt uitgespeeld nu Feyenoord een akkoord heeft bereikt met Hertha BSC over de komst van doelman Tjark Ernst. De 23-jarige Duitser komt voor een transfersom van ongeveer vijf miljoen euro naar Rotterdam.

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Ernst wordt door Feyenoord gehaald als beoogde eerste doelman. Daardoor is een vertrek van Wellenreuther een logisch gevolg. De 30-jarige keeper, die afgelopen seizoen nog de aanvoerdersband droeg, ziet een reserverol in De Kuip niet zitten en heeft daarom officieel zijn vertrekwens kenbaar gemaakt.

Volgens het Duitse Sky Sports is er inmiddels ook al concrete belangstelling voor de ervaren doelman. VfL Wolfsburg wil Wellenreuther graag overnemen van Feyenoord. De Duitse club degradeerde vorig seizoen naar de 2. Bundesliga. Omdat Wellenreuther in Rotterdam nog een contract heeft tot medio 2027, zal Wolfsburg een transfersom moeten betalen.