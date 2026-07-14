Live voetbal

Timon Wellenreuther stapt op directie van Feyenoord af

14 juli 2026, 11:38
Timon Wellenreuther
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
Maak ons je Google-favoriet

Timon Wellenreuther wil vertrekken bij Feyenoord. De Duitse doelman heeft bij de directie van de Rotterdamse club officieel aangegeven deze zomer een transfer te willen maken.

Dat melden verschillende media dinsdagmiddag. De rol van Wellenreuther in De Kuip lijkt uitgespeeld nu Feyenoord een akkoord heeft bereikt met Hertha BSC over de komst van doelman Tjark Ernst. De 23-jarige Duitser komt voor een transfersom van ongeveer vijf miljoen euro naar Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

Ernst wordt door Feyenoord gehaald als beoogde eerste doelman. Daardoor is een vertrek van Wellenreuther een logisch gevolg. De 30-jarige keeper, die afgelopen seizoen nog de aanvoerdersband droeg, ziet een reserverol in De Kuip niet zitten en heeft daarom officieel zijn vertrekwens kenbaar gemaakt.

Volgens het Duitse Sky Sports is er inmiddels ook al concrete belangstelling voor de ervaren doelman. VfL Wolfsburg wil Wellenreuther graag overnemen van Feyenoord. De Duitse club degradeerde vorig seizoen naar de 2. Bundesliga. Omdat Wellenreuther in Rotterdam nog een contract heeft tot medio 2027, zal Wolfsburg een transfersom moeten betalen.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dévy Rigaux van Feyenoord

Feyenoord veegt bod van meer dan 25 miljoen euro van tafel

  • do 9 juli, 09:11
  • 9 jul. 09:11
  • 6
Farioli

In-beom Hwang is persoonlijk rond met nieuwe club: vertrek bij Feyenoord nabij

  • Gisteren, 17:45
  • Gisteren, 17:45
  • 3
Devy Rigaux

Afwachtend Feyenoord dreigt alternatief mis te lopen door twijfels rond Ernst

  • Gisteren, 08:29
  • Gisteren, 08:29
  • 1
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kolie
285 Reacties
836 Dagen lid
1.037 Likes
Kolie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gelijk heeft ie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kolie
285 Reacties
836 Dagen lid
1.037 Likes
Kolie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gelijk heeft ie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
33
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws