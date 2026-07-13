Driessen: 'Hij accepteert zijn reserverol niet en vertrekt bij Feyenoord'

Als het aan Valentijn Driessen ligt, neemt Feyenoord snel afscheid van aanvoerder . De journalist laat, niet voor het eerst, weten dat hij géén fan is van de Duitse doelman en haalt hem tijdens de nieuwste aflevering van de podcast Kick-off opnieuw door de mangel. Aanleiding is een moment tijdens de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Club Brugge (3-1).

Zaterdag werd bekend dat VfL Wolfsburg geïnteresseerd is in Wellenreuther. Een vertrek lijkt in de maak, want Feyenoord wil zijn aflopende contract niet verlengen en zet in op de komst van Tjark Ernst van Hertha BSC. Bovendien maakte trainer Giovanni van Bronckhorst duidelijk dat de Rotterdammers voorbereid zijn op een eventueel vertrek van de Duitser.

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Bij Kick-off wordt direct gespeculeerd over een vervanger. “Ik begrijp niet waarom Feyenoord Kayne van Oevelen niet ophaalt. Hij heeft de afgelopen jaren een uitstekende indruk gemaakt. Desnoods als tweede keeper, zolang ze geen eerste keeper hebben. Wellenreuther gaat natuurlijk weg, die accepteert het niet om op de bank te zitten”, begint Driessen.

De journalist denkt dat Feyenoord niet rouwig hoeft te zijn om een vertrek van Wellenreuther. “Wees blij. Wegwezen met die gozer!” Pim Sedee haalt aan dat Driessen al vaker fel is geweest richting de sluitpost. “Ik ben totaal geen fan van hem. Hij ging er weer als een gek in tegen een speler van Club Brugge. Hij kan die speler blesseren, maar hij kan ook zichzelf blesseren. En dat terwijl hij op jacht is naar een transfer. Dan ben je gewoon niet slim”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf.