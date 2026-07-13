Live voetbal

Driessen: 'Hij accepteert zijn reserverol niet en vertrekt bij Feyenoord'

13 juli 2026, 17:15   Bijgewerkt: 18:04
Valentijn Driessen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Als het aan Valentijn Driessen ligt, neemt Feyenoord snel afscheid van aanvoerder Timon Wellenreuther. De journalist laat, niet voor het eerst, weten dat hij géén fan is van de Duitse doelman en haalt hem tijdens de nieuwste aflevering van de podcast Kick-off opnieuw door de mangel. Aanleiding is een moment tijdens de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Club Brugge (3-1).

Zaterdag werd bekend dat VfL Wolfsburg geïnteresseerd is in Wellenreuther. Een vertrek lijkt in de maak, want Feyenoord wil zijn aflopende contract niet verlengen en zet in op de komst van Tjark Ernst van Hertha BSC. Bovendien maakte trainer Giovanni van Bronckhorst duidelijk dat de Rotterdammers voorbereid zijn op een eventueel vertrek van de Duitser.

Artikel gaat verder onder video

Bij Kick-off wordt direct gespeculeerd over een vervanger. “Ik begrijp niet waarom Feyenoord Kayne van Oevelen niet ophaalt. Hij heeft de afgelopen jaren een uitstekende indruk gemaakt. Desnoods als tweede keeper, zolang ze geen eerste keeper hebben. Wellenreuther gaat natuurlijk weg, die accepteert het niet om op de bank te zitten”, begint Driessen.

De journalist denkt dat Feyenoord niet rouwig hoeft te zijn om een vertrek van Wellenreuther. “Wees blij. Wegwezen met die gozer!” Pim Sedee haalt aan dat Driessen al vaker fel is geweest richting de sluitpost. “Ik ben totaal geen fan van hem. Hij ging er weer als een gek in tegen een speler van Club Brugge. Hij kan die speler blesseren, maar hij kan ook zichzelf blesseren. En dat terwijl hij op jacht is naar een transfer. Dan ben je gewoon niet slim”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dévy Rigaux van Feyenoord

Feyenoord veegt bod van meer dan 25 miljoen euro van tafel

  • do 9 juli, 09:11
  • 9 jul. 09:11
  • 6
Ramiz Zerrouki

Feyenoord kan bod verwachten: dit is wat FC Twente wil betalen voor Ramiz Zerrouki

  • Gisteren, 17:51
  • Gisteren, 17:51
  • 1
Jordan Bos in actie tijdens Feyenoord - Telstar

Feyenoord heeft dramatisch nieuws over Jordan Bos: 'We leven met je mee'

  • za 11 juli, 15:42
  • 11 jul. 15:42
  • 2
7 0 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
0 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
0 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
33
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws