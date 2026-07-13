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Verweij tempert verwachtingen rond WK-uitblinker bij Ajax

13 juli 2026, 16:21
Verweij tempert verwachtingen rond WK-uitblinker bij Ajax
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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De kans dat Ajax zich versterkt met Azzedine Ounahi is klein, zo stelt Mike Verweij. Hoewel de Amsterdammers volgens transferexpert Fabrizio Romano in gesprek zijn over de komst van de Marokkaanse international, denkt de clubwatcher van De Telegraaf niet dat de club bereid is om de benodigde miljoenen op tafel te leggen.

Afgelopen weekend bracht Romano het nieuws naar buiten dat de Amsterdamse club de onderhandelingen heeft geopend met Girona FC. De middenvelder werkte vorig seizoen in Spanje al samen met Míchel. De kersverse hoofdtrainer van Ajax ziet zijn voormalige pupil graag naar de Johan Cruijff Arena komen. Omdat de Spaanse club onlangs uit La Liga is gedegradeerd, lijkt een vertrek van de spelmaker onvermijdelijk.

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Het grootste struikelblok voor de ploeg van technisch directeur Jordi Cruijff vormt de afkoopsom. In het tot contract van de speler staat een gelimiteerde transfersom van 25 miljoen euro. Volgens Romano hoopt Ajax dat bedrag door middel van onderhandelingen flink omlaag te krijgen. Spaanse media speculeerden eerder dat een bedrag van een kleine twintig miljoen euro voldoende zou kunnen zijn. Verweij ziet een overgang desondanks somber in. "Dat is geen reële optie", stelt de verslaggever in de podcast Kick-off.

De vaste volger van Ajax plaatst wel een kleine kanttekening bij zijn eerdere woorden. "Het is wel een speler die ze héél erg interessant vinden. En als Girona heel erg zakt met de prijs...", houdt hij een slag om de arm. Toch betwijfelt hij of de clubleiding het benodigde geld wil vrijmaken. "Maar die jongen heeft een gelimiteerde transfersom van 25 miljoen euro. Hij heeft het op het vorige en dit WK heel goed gedaan, maar tussendoor niet zo veel gepresteerd. Het zou mij verbazen als ze daar zoveel geld voor uit gaan trekken", aldus Verweij. Ounahi blonk onlangs nog uit voor zijn land op het wereldkampioenschap, waar hij in de achtste finale twee keer scoorde tegen Canada.

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Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 26 jaar (19 apr. 2000)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
24
5
2024/2025
Panathinaikos
25
5
2024/2025
Marseille
0
0
2023/2024
Marseille
21
2

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