Victor Vlam (42) heeft zondagavond snoeihard uitgehaald naar de journalistieke werkwijze van Tim Hofman (38) rondom een veelbesproken uitzending van het programma BOOS. Volgens de mediadeskundige heeft de presentator de carrière van voetballer Redouan El Yaakoubi ernstig beschadigd met een onzorgvuldige reportage.

De ruzie tussen de twee televisiemakers draait om een aflevering van het BNNVARA-programma BOOS uit augustus vorig jaar. Daarin werd gesteld dat oud-profvoetballer Redouan El Yaakoubi via een commerciële bv met een vrijwel identieke naam als zijn stichting voor miljoenen euro's aan scholen factureerde, terwijl veel scholen dachten zaken te doen met de stichting.

Vlam stelt echter dat de maker van de reportage had moeten vermelden dat hij in het verleden aandelen bezat in BrainBoost, een concurrerend bijlesbedrijf.

Victor Vlam haalt uit naar Tim Hofman: ‘Hij verwoest levens van mensen’

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Bij De Oranjezomer erkent Vlam dat hij 'ruzie' heeft met Hofman: "Ik heb best wel een beetje kritiek gehad op Hofman. Hij heeft vorig jaar Redouan El Yaakoubi keihard aangepakt. Eigenlijk kun je zeggen dat zijn leven verwoest is, want hij kan geen topclub meer krijgen en er zijn opdrachtgevers die zich hebben teruggetrokken", begint de mediadeskundige.

Volgens Vlam werd de voetballer ten onrechte neergezet als 'de nieuwe Sywert van Lienden'. "Maar het probleem is dat de reportage van Tim Hofman niet zo goed in elkaar zit. Daar kan je vraagtekens bij plaatsen. Als je iemand zó hard aanpakt, dan moet je zorgvuldig zijn. Tim heeft een heel leger aan mensen die achter die jongen aan gaan, dan moet je zorgvuldig zijn", herhaalt hij meermaals.

"Yaakoubi zou fraude plegen met zijn bijlesschool, maar Tim Hofman blijkt het gezicht te zijn en had aandelen in zijn eigen bijlesschool, waardoor hij feitelijk een concurrent aanpakt", stelt de 42-jarige analist. "Dan denk ik bij mezelf: dat had je moeten melden. Dat is extreem onzorgvuldig."

Hofman pareerde de tweet van Vlam: "Ik verzweeg helemaal niks, nitwit. Ik had ooit, tot járen geleden wat aandelen in een huiswerkschool. Dat was ver voor die uitzending al niet meer zo. Bespraken we ook gewoon openlijk in Radio BOOS, en had je na kunnen vragen bij hen of bij mij", aldus Hofman

Rutger Castricum zet zijn vraagtekens bij de digitale reactie van het gezicht van BOOS. "Als je gelijk met 'nitwit' begint, dan denk ik ook: dan verberg je misschien iets"."

Bom barst bij De Oranjezomer: 'Hij is een grote prutser van een journalist!'

Vlam kan het niet laten om nog een sneer uit te delen. "Ik vind Tim best wel een grote prutser als journalist, eerlijk gezegd. Hij moet zorgvuldig te werk gaan, want hij heeft gewoon allerlei mensen wier leven hij aan het verwoesten is", aldus de mediakenner.