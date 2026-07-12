Don O’Niel gaat vertrekken bij Ajax. De negentienjarige rechtervleugelaanvaller heeft zijn aanstaande transfer zelf bekendgemaakt via Instagram.

O’Niel speelt sinds zijn zesde levensjaar voor Ajax en heeft nog een contract tot de zomer van 2027 in Amsterdam. De buitenspeler heeft echter weinig perspectief en kiest er voor om te verkassen.

Voetbal International meldde zaterdag al dat O’Niel onderweg is naar Qatar om een transfer naar Al-Ahli af te ronden. Die club eindigde vorig seizoen op een negende plaats in hoogste voetbalafdeling van Qatar.

Artikel gaat verder onder video

“Na 13 jaar heb ik besloten om de club te verlaten. Ik kwam hier als een jongen van zes jaar oud en vertrek nu als jongeman”, schrijft O’Niel op Instagram. “Ajax heeft mij niet alleen gevormd als voetballer, maar ook als de persoon die ik vandaag ben. Juist daarom was het maken van deze keuze allesbehalve makkelijk. Toch voelde dit uiteindelijk als de juiste stap voor mijn verdere ontwikkeling.”

“Ik wil iedereen die de afgelopen jaren onderdeel is geweest van mijn reis enorm bedanken. Van trainers en staf tot teamgenoten en supporters. Bedankt voor alle steun, het vertrouwen en de onvergetelijke herinneringen die ik voor altijd met me mee zal dragen. Ajax zal altijd een bijzondere plek in mijn hart hebben. Bedankt voor alles”, besluit hij.

O’Niel speelde afgelopen seizoen 37 wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor 8 doelpunten en 6 assists. Hij debuteerde nimmer in Ajax 1.