heeft zaterdag teruggeslagen naar Pierre van Hooijdonk. Laatstgenoemde deze onlangs enkele pittige uitspraken over een eventuele vrouwelijke bondscoach bij het Nederlands elftal.

De KNVB is na het vertrek van Ronald Koeman op zoek naar een nieuwe bondscoach. Sommigen opperden de naam van Sarina Wiegman, op dit moment de trainer van de Engelse vrouwenploeg, maar Van Hooijdonk ziet overduidelijk geen heil in een vrouwelijke bondscoach bij Oranje.

Artikel gaat verder onder video

"Ze heeft geen ervaring op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Ik hoor iedereen in allerlei bochten wringen als het gaat om de vraag: kan er een vrouw bondscoach worden? Voor mij bestaat die bocht niet. Voor mij is het een nee”, zei Van Hooijdonk vorige week onder meer bij de NOS.

Van Dongen, zelf oud-voetbalster en tegenwoordig als verslaggeefster werkzaam voor ESPN, heeft nu in de talkshow WK Mixed Zone gereageerd op de woorden van Van Hooijdonk. “De voetbalwereld waar Pierre nog in leeft, dat is eigenlijk de kleedkamer van 2000”, stelt ze.

“Wij vrouwen kunnen niet zo hoog springen, niet zo hard rennen en de bal niet zo hard schieten, maar het niveau van de tactische besprekingen die ik heb gehad bij het Nederlands elftal, is echt van hetzelfde niveau als dat het bij mannenvoetbalteams is”, stelt Van Dongen.

“Als je Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Stefanie van der Gragt bij elkaar hebt zitten om de tactiek te bespreken hoe we Engeland gaan verslaan op een WK, dan is dat echt van een ongelooflijk hoog niveau. In 2000 was dat inderdaad nog heel ver, maar tegenwoordig is dat gewoon niet zo gek meer”, aldus Van Dongen.