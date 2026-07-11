Live voetbal

Ketst transfer Ter Stegen naar Ajax af? Dit is er aan de hand

11 juli 2026, 12:35
Ter Stegen / Ajax
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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De transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax leek ruim een week geleden al helemaal rond. Toch is het sindsdien opvallend stil vanuit Amsterdam. Wat is er aan de hand?

Vrijdag 3 juli meldde De Telegraaf dat Ajax een definitief akkoord had bereikt met FC Barcelona over de komst van Ter Stegen. De ervaren Duitse doelman zou voor één seizoen op huurbasis naar de Johan Cruijff ArenA komen. FC Barcelona zou daarbij een groot deel van zijn salaris blijven betalen. Anders was een transfer voor Ajax nooit haalbaar geweest, aangezien Ter Stegen in Camp Nou naar verluidt zo'n twintig miljoen euro per jaar verdient.

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Ruim een week na de berichtgeving van De Telegraaf en verschillende Spaanse media is het echter nog altijd stil rond de doelman. Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International benadrukt in het programma Rondje WK dat dit niet betekent dat de transfer op losse schroeven staat: "Ter Stegen speelt nog steeds. Het duurt iets langer dan verwacht", legt hij uit. "Dat zit hem in allerlei constructies die bij zijn contract komen kijken. FC Barcelona lijkt een groot deel van zijn salaris te blijven betalen."

Volgens Goodijk moet de Duitser bovendien nog medisch worden gekeurd. "Hij heeft twee jaar praktisch niet gespeeld. Een deel van de keuring zal in Nederland plaatsvinden, een ander deel in Spanje. Ik verwacht nog steeds dat het gaat gebeuren."

Na de komst van de Duitser is Ajax bovendien nog niet klaar op de transfermarkt. De Amsterdammers willen ook nog een verdedigende middenvelder aantrekken. "Ze zoeken een intelligente speler met een goede oriëntatie, die het spel kan verdelen en de verdedigende organisatie kan bewaken. Typische kenmerken van een controlerende middenvelder dus. Zo'n type zoeken ze nu. Iemand die de regie op het middenveld kan pakken."

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.211 Reacties
1.383 Dagen lid
6.554 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Er is dus feitelijk niks aan de hand.

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

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