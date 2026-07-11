Hugo Borst haalt vernietigend uit na WK-onthulling over Oranje: 'Ik ben helemaal klaar met ze!'

Het nieuws dat het Nederlands elftal tijdens het WK 2026 van alle 48 deelnemende landen de minste afstand aflegde, zorgt voor felle reacties. Aan tafel bij De Oranjezomer noemt Hugo Borst de statistiek 'schandalig', terwijl Noa Vahle vindt dat de KNVB moet onderzoeken waarom de selectie fysiek tekortkwam op het eindtoernooi.

Volgens cijfers van ESPN liep Nederland gemiddeld slechts 99,9 kilometer per wedstrijd. Daarmee eindigde de ploeg van de inmiddels vertrokken bondscoach Ronald Koeman onderaan de ranglijst van alle WK-deelnemers. De afstand tot nummer 47 Qatar (102,4 kilometer) is bovendien opvallend groot. Ook op het gebied van sprints en zogenoemde high-speed runs behoorde Oranje tot de laagst scorende landen.

Hugo Borst haalt hard uit naar Oranje

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Voor Borst bevestigen de cijfers het gevoel dat sinds de uitschakeling steeds sterker wordt. "Ik ben met terugwerkende kracht echt steeds meer klaar met het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal heeft gepresteerd om van alle deelnemers de minste meters te maken. Vind je het niet schandalig?"

Volgens ESPN zeggen de cijfers niet automatisch alles. Zo bewijst regerend wereldkampioen Argentinië dat een ploeg ook met relatief weinig loopwerk succesvol kan zijn. Het grote verschil is volgens de analyse echter dat de Zuid-Amerikanen beschikken over duidelijke automatismen en met Lionel Messi een uitzonderlijke speler hebben die zich veel vrijheid kan permitteren. Oranje miste die organisatie én individuele klasse, waardoor de lage fysieke cijfers juist extra opvielen.

Noa Vahle wijst naar KNVB

Ook Noa Vahle noemt de cijfers zorgwekkend. "Dit kan natuurlijk niet. Maar ik denk dat het iets is wat vanuit de spelers zelf moet komen. Ik denk dat de KNVB en Nigel de Jong wel een plan moeten maken: hoe zorg je ervoor dat de spelers na zo'n slopend seizoen fit naar een eindtoernooi gaan? Andere landen hebben dat beter voor elkaar gekregen."

Borst ziet daarnaast ook een mentaliteitskwestie. Volgens hem ontbreekt het Oranje aan de absolute drang om alles te geven. "Waar vechten wij voor in Nederland? We hebben het zo goed! Je moet iets hebben om te bevechten. Het is niet alleen dat je een wedstrijd wilt winnen, maar je voetbalt bijvoorbeeld ook voor het nemen van wraak op een ander land."

De discussie volgt op een teleurstellend WK, waarop Nederland al in de zestiende finales werd uitgeschakeld door Marokko. Na die nederlaag stapte Koeman op als bondscoach.

VIDEO - Hugo Borst hekelt pijnlijke Oranje-statistiek: 'Ik ben écht klaar met dat Nederlands elftal'