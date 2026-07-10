Khalid Boulahrouz heeft openhartig gereageerd op het persoonlijke drama dat onlangs trof. De voormalig Oranje-international herkent zijn emoties als geen ander, aangezien het nieuws hem direct terugbracht naar een van de zwaarste momenten uit zijn eigen leven. Tijdens een uitzending van het programma The Skybox van FC Afkicken en Coca-Cola legde de analist uit waarom de situatie hem zo diep raakte.

Eind juni kregen Gakpo en zijn partner Noa van der Bij het vreselijke nieuws dat hun ongeboren zoontje, Elijah Raphael, was overleden. Ondanks dit enorme verlies besloot de buitenspeler bij de selectie van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten te blijven. In de zestiende finale tegen Marokko, waarin Oranje na strafschoppen werd uitgeschakeld, maakte een zichtbaar aangeslagen Gakpo de openingstreffer.

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Dat doelpunt en de bijbehorende ontlading maakten veel los bij Boulahrouz, die in 2008 tijdens het Europees kampioenschap in Zwitserland en Oostenrijk zijn pasgeboren dochtertje Anissa verloor. "Ik kan begrijpen dat hij echt geëmotioneerd wordt op zo'n moment na een doelpunt", vertelt de voormalig verdediger. "Je gaat zo'n wedstrijd spelen en er gebeurt heel veel. Er is zoveel emotie en spanning in je lichaam dat op zo'n moment vrijkomt. Daar heb je eigenlijk geen controle over", aldus Boulahrouz. Hij geeft toe dat het verdrietige nieuws over Gakpo direct oude wonden openreet. "Bij mij kwamen wel flashbacks terug naar die tijd in 2008. Toen ik het bericht las, word je daar toch weer heel erg aan herinnerd. Natuurlijk denk je er vaker aan en bezoek je het graf van je dochter, maar op zo'n moment komt alles weer terug", stelt de oud-international.

Destijds koos Boulahrouz er, met steun van de spelersgroep, voor om drie dagen na het overlijden van zijn dochter in de kwartfinale tegen Rusland op het veld te staan. Hij snapt dan ook goed dat Gakpo ervoor koos om het wereldkampioenschap af te maken. Volgens de analist kan het spelletje in zulke zware omstandigheden juist helpen om het verdriet heel even te parkeren. "Voetbal is ook een beetje afleiding. Dat klinkt misschien gek, maar soms zoek je juist iets waardoor je het heel even kunt loslaten. Het vraagt ontzettend veel van jezelf en af en toe is het prettig om daar even uit te stappen. Dat klinkt misschien egoïstisch, maar dat is het niet", legt hij uit.

Hoewel Boulahrouz precies weet wat de sterspeler momenteel doormaakt, heeft hij er bewust voor gekozen om Gakpo niet persoonlijk te benaderen. "Ik dacht niet dat ik contact met hem moest opnemen. Je moet hem gewoon in zijn waarde laten", verklaart hij. "Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. Ik denk dat heel veel mensen de behoefte hebben om meteen te condoleren, maar ik heb nooit contact gehad met die jongen. Het gaat ook niet om mij", besluit Boulahrouz.