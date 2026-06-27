Hartverscheurend nieuws: Cody Gakpo verliest ongeboren zoontje tijdens WK

Cody Gakpo en zijn partner Noa van der Bij hebben tragisch nieuws gedeeld: het stel heeft tijdens de zwangerschap hun ongeboren kindje verloren. De vriendin van de Oranje-international maakte zaterdag via Instagram bekend dat hun zoontje is overleden.

In een emotioneel bericht op sociale media deelt zij haar verdriet met de buitenwereld. "Met intens verdriet laten we weten dat we ons zoontje tijdens de zwangerschap zijn verloren. Dank jullie wel voor alle liefde en steun in deze moeilijke tijd," zo schrijft Van der Bij. Het jongetje heeft de naam Elijah Raphael Gakpo gekregen. In het bericht benadrukt de partner van de voetballer dat hun zoon voor altijd geliefd zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Na het verlies zocht het gezin troost bij de kerk, waar zij een kaarsje hebben gebrand. Daarna liepen zij naar een nabijgelegen speeltuin met hun tweejarige zoontje Samuël. Daar vond een bijzondere ontmoeting plaats, aangezien er op dat moment slechts één ander kind aanwezig was dat eveneens de naam Elijah bleek te dragen. "Er kon geen mooier teken zijn van God", aldus Van der Bij, die hierin een teken ziet dat hun overleden zoontje nooit ver weg is.

Gakpo en Van der Bij verwelkomden in het voorjaar van 2024 hun eerste kind Samuël Seth. Eerder deze maand, op 1 juni, maakte het koppel nog vol blijdschap bekend dat zij een tweede kindje verwachtten.

© Noa van der Bij