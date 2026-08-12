NAC deelt verdrietig nieuws: pasgeboren dochter van Mats Seuntjens overleden

NAC Breda deelt woensdagmiddag triest nieuws over . De 34-jarige middenvelder ontbrak vrijdag vanwege 'trieste familieomstandigheden' bij de start van het nieuwe seizoen. Naar nu blijkt is de pasgeboren dochter van Seuntjens en zijn partner Elba overleden.

NAC nam Seuntjens eerder deze zomer transfervrij over van FC Groningen, waardoor de middenvelder tien jaar na zijn vertrek terugkeerde in het Rat Verlegh Stadion. Afgelopen vrijdag begon de Bredase club met een 1-2 uitzege op provinciegenoot TOP Oss aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Seuntjens ontbrak echter in de wedstrijdselectie. NAC sprak wel van 'trieste familieomstandigheden'.

Inmiddels verschaft NAC meer duidelijkheid over de situatie: "Met intens verdriet heeft NAC kennisgenomen van het bericht dat Mats Seuntjens, zijn partner Elba en familie afscheid hebben moeten nemen van hun pasgeboren dochtertje Celine Inaya Seuntjens Silva", schrijft de club woensdag op X. "Woorden schieten tekort voor dit onbeschrijflijke verlies. Mats neemt met zijn gezin de tijd en rust om dit verlies samen te dragen", aldus NAC.

De club spreekt voorts namens de familie Seuntjens dank uit voor alle liefde en steun die zij in deze zware periode krijgen.