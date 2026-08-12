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NAC deelt verdrietig nieuws: pasgeboren dochter van Mats Seuntjens overleden

12 augustus 2026, 17:12
Mats Seuntjens
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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NAC Breda deelt woensdagmiddag triest nieuws over Mats Seuntjens. De 34-jarige middenvelder ontbrak vrijdag vanwege 'trieste familieomstandigheden' bij de start van het nieuwe seizoen. Naar nu blijkt is de pasgeboren dochter van Seuntjens en zijn partner Elba overleden.

NAC nam Seuntjens eerder deze zomer transfervrij over van FC Groningen, waardoor de middenvelder tien jaar na zijn vertrek terugkeerde in het Rat Verlegh Stadion. Afgelopen vrijdag begon de Bredase club met een 1-2 uitzege op provinciegenoot TOP Oss aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Seuntjens ontbrak echter in de wedstrijdselectie. NAC sprak wel van 'trieste familieomstandigheden'.

Inmiddels verschaft NAC meer duidelijkheid over de situatie: "Met intens verdriet heeft NAC kennisgenomen van het bericht dat Mats Seuntjens, zijn partner Elba en familie afscheid hebben moeten nemen van hun pasgeboren dochtertje Celine Inaya Seuntjens Silva", schrijft de club woensdag op X. "Woorden schieten tekort voor dit onbeschrijflijke verlies. Mats neemt met zijn gezin de tijd en rust om dit verlies samen te dragen", aldus NAC.

De club spreekt voorts namens de familie Seuntjens dank uit voor alle liefde en steun die zij in deze zware periode krijgen.

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Mats Seuntjens

Mats Seuntjens
NAC Breda
Team: NAC
Leeftijd: 34 jaar (17 apr. 1992)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NAC
-
-
2025/2026
Groningen
17
1
2024/2025
Castellón
12
0
2024/2025
Groningen
13
2

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Stand Keuken Kampioen Divisie 2026/2027

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
3
Dordrecht
1
1
3
4
MVV
1
1
3
5
NAC
1
1
3
6
Eindhoven
1
1
3
7
Emmen
1
1
3

Complete Stand

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