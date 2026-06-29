Voormalig trainer NAC en Go Ahead Eagles Bob Maaskant (88) overleden

Bob Maaskant is maandag op 88-jarige leeftijd overleden, zo maakt zijn zoon Robert Maaskant bekend via Instagram. Maaskant is gedurende zijn loopbaan onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles geweest. Bij eerstgenoemde club was hij de grondlegger van het ‘Avondje NAC’.

Robert Maaskant deelde maandagmiddag via Instagram dat zijn vader Bob op maandagochtend is overleden. “Bob heeft een prachtig leven genoten. Gelachen, de hele wereld gezien en van zijn passie voetbal zijn werk gemaakt”, aldus de oud-verdediger. “Voor mij en de kinderen was hij de meest zorgzame lieve man die wij ons konden wensen. Bob leeft voor altijd in onze harten. Hou van je papa.”

Maaskant begon in 1973 als trainer van SVV Schiedam en maakte twee jaar later de overstap naar NAC Breda, waar hij twee seizoenen werkzaam was. Tussen 1980 en 1983 was hij ook werkzaam als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles, waarna hij in 1984 weer voor twee seizoenen terugkeerde bij NAC. Maaskant is 88 jaar geworden.

De oud-trainer was de grondlegger van het ‘Avondje NAC’, een term die nog steeds wordt gebruikt in en rondom Breda. “Vanaf het moment dat wij met kunstlicht gingen spelen, werd het een enorme belevenis”, vertelde hij een aantal maanden geleden nog op de clubkanalen van de Bredanaars. “Ook omdat onze speelwijze daar wel invloed op had. Wij wonnen toen veel duels, tweede ballen en zetten de tegenstander vol onder druk. Het publiek voelde dat enorm aan en stuwde ons naar voren. In de kleedkamer naaide ik de boel al even goed op. Ze waren enorm gretig en jaagden alles af. Ik had eigenlijk helemaal niets met die middagwedstrijden. Het leek wel of er minder tempo in zat en dat het drukzetten minder scherp was. Iedereen wilde altijd op de zaterdagavond spelen.”