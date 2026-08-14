Zorgen om NEC'er: 'Het is echt heel pijnlijk, heel vervelend'

Ronald Waterreus vindt het pijnlijk om te zien dat opnieuw met een blessure kampt. De voormalig doelman ziet overeenkomsten met de situatie van Justin Bijlow, die eveneens regelmatig met blessureleed te maken heeft gehad.

"Het is niet echt fijn om te zeggen, maar bij Sandler krijg ik wel een beetje het Justin Bijlow-effect. Je kan wel goed zijn, maar je moet ook beschikbaar zijn", zegt Waterreus in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. "Dat is hij niet heel veel of heel vaak en dat is wel vervelend."

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Sandler viel dinsdagavond in de wedstrijd tegen Olympiakos (2-1 winst) in de voorronde van de Champions League geblesseerd uit: "Ik vrees Philippe wel een aantal weken kwijt te zijn", zei trainer Dick Schreuder na afloop. Het is onduidelijk waar Sandler precies last van heeft, maar NEC moet hem de komende tijd gaan missen.

Sandler zou absolute top halen

"Uiteraard kan-ie daar zelf helemaal niets aan doen", vervolgt Waterreus. "Het is gewoon pijnlijk om te constateren. Dat is wel wat het is. Anders zou zo'n jongen wel in de absolute top spelen, als hij wat minder vaak geblesseerd was", denkt de voormalig doelman van onder meer PSV.