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Zorgen om NEC'er: 'Het is echt heel pijnlijk, heel vervelend'

14 augustus 2026, 05:55
NEC Olympiakos
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Ronald Waterreus vindt het pijnlijk om te zien dat Philippe Sandler opnieuw met een blessure kampt. De voormalig doelman ziet overeenkomsten met de situatie van Justin Bijlow, die eveneens regelmatig met blessureleed te maken heeft gehad.

"Het is niet echt fijn om te zeggen, maar bij Sandler krijg ik wel een beetje het Justin Bijlow-effect. Je kan wel goed zijn, maar je moet ook beschikbaar zijn", zegt Waterreus in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. "Dat is hij niet heel veel of heel vaak en dat is wel vervelend."

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Sandler viel dinsdagavond in de wedstrijd tegen Olympiakos (2-1 winst) in de voorronde van de Champions League geblesseerd uit: "Ik vrees Philippe wel een aantal weken kwijt te zijn", zei trainer Dick Schreuder na afloop. Het is onduidelijk waar Sandler precies last van heeft, maar NEC moet hem de komende tijd gaan missen.

Sandler zou absolute top halen

"Uiteraard kan-ie daar zelf helemaal niets aan doen", vervolgt Waterreus. "Het is gewoon pijnlijk om te constateren. Dat is wel wat het is. Anders zou zo'n jongen wel in de absolute top spelen, als hij wat minder vaak geblesseerd was", denkt de voormalig doelman van onder meer PSV.

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N.E.C.
2 - 1
Olympiakos Piraeus
Gespeeld op 11 aug. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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Philippe Sandler

Philippe Sandler
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 29 jaar (10 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
1
0
2025/2026
NEC
25
1
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
20
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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DS
PT
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Fortuna
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NEC
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-1
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Utrecht
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