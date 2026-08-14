Ronald de Boer wijst ideale assistent aan voor Xavi bij Oranje: 'Hij vertrouwt hem blind'

Ronald de Boer schuift Patrick Kluivert naar voren als de ideale assistent voor Xavi Hernández bij het Nederlands elftal. Volgens de voetbalanalist van Ziggo Sport hebben de twee oud-ploeggenoten van FC Barcelona een uitstekende band en beschikt de voormalig spits over exact de kwaliteiten die de kersverse bondscoach nodig heeft.

De KNVB presenteerde de Spanjaard woensdag officieel als de opvolger van Ronald Koeman. Binnen de technische staf blijven Ruud van Nistelrooij en Patrick Lodewijks in ieder geval behouden, maar de bond zoekt nog naar verdere invulling. In gesprek met De Telegraaf noemt De Boer het een uiterst logische stap als de bond Kluivert aan hem koppelt. De twee kennen elkaar door en door vanuit hun gezamenlijke Catalaanse verleden. "Xavi en Patrick zijn niet alleen oud-ploeggenoten, maar ook goede vrienden. Xavi heeft iemand in zijn staf nodig die hij volledig kan vertrouwen en Patrick vertrouwt hij blind", aldus De Boer.

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Volgens de oud-international brengt Kluivert een belangrijk pakket aan vaardigheden mee naar Zeist. "Kluivert spreekt - naast Engels en Frans - Nederlands en Spaans, heeft de rol van assistent-bondscoach al onder Louis van Gaal vervuld en kent het Nederlandse voetbal goed. Dat gaat Xavi uiteindelijk allemaal helpen", legt De Boer uit. Dat hij ook bijdraagt aan de diversiteit binnen de staf, is volgens de analist mooi meegenomen. "Dat de komst van Patrick goed is voor de diversiteit, omdat het Nederlands elftal uit veel Surinaamse en Antilliaanse jongens bestaat, vind ik een mooie bijkomstigheid, maar niet het allerbelangrijkste. Dat is dat hij een vertrouwenspersoon van Xavi is", benadrukt de analist.

De Boer is zelf zeer te spreken over de keuze voor de eerste buitenlandse bondscoach sinds Ernst Happel. Hij noemt de aanstelling een leuke verrassing en roemt de Spanjaard. "Ik mag hem heel graag. Hij is een rustige jongen, een bedachtzame jongen. Ondanks zijn sterrenstatus zegt hij niet: kijk mij nou. Daar hou ik van. Net als het feit dat hij Nederlands voetbal voorstaat. Hij wil met zijn teams de bal hebben", stelt hij. Tegelijkertijd uitte De Boer kritiek op de staat van het Nederlandse voetbal, dat volgens hem te veel heeft stilgestaan, en hoopt hij dat de nieuwe eindverantwoordelijke voor de broodnodige innovatie zorgt.

Dat de ex-middenvelder uiteindelijk het trainersvak in zou rollen, verbaast zijn voormalige ploeggenoot niets. Tijdens zijn actieve loopbaan viel al op hoe snel de spelverdeler situaties op het veld kon lezen. "Hij was geen jongen voor het fysieke werk. Dus deed hij alles op techniek, maar ook met zijn hoofd. Hij was altijd bezig met: hoe kan ik dingen oplossen zonder kracht? Hij anticipeerde op de situatie. Dan vind ik het niet zo gek dat hij uiteindelijk trainer is geworden", blikt De Boer terug. Met Kluivert aan zijn zijde zou de nieuwe bondscoach volgens hem in ieder geval verzekerd zijn van een ervaren kracht met wie hij al jarenlang een hechte vertrouwensband deelt.