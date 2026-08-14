Blind moet analyse Ajax schuldig blijven: ‘Niet veel van gezien’

Ajax plaatste zich donderdag dankzij een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Shelbourne FC voor de play-offs van de Conference League. Na afloop van de wedstrijd stond Ziggo Sport te woord om het duel van zijn ploeg te analyseren, maar over de tweede helft kon de verdediger niks zeggen. Die heeft hij namelijk bijna helemaal gemist.

Ajax speelde donderdag met 2-2 gelijk op bezoek bij Shelbourne in Ierland. Doordat de ploeg van Míchel Sánchez in het heenduel in eigen huis wel had gewonnen, was dit resultaat voldoende om door te gaan naar de play-offronde. Blind stond in Dublin in de basis, maar moest zich halverwege laten vervangen door Youri Baas. De routinier had in de eerste helft een harde schop van Rodrigo Freitas gekregen, waar hij te veel last van had.

Artikel gaat verder onder video

Na de wedstrijd toont Blind zich bij Ziggo Sport kritisch op Ajax. “We willen zelf ook winnen, daarvoor waren we wel hier gekomen”, begint de verdediger. Waar het probleem na rust precies zat, durft hij niet te zeggen. “Ik lag het grootste deel op de massagetafel. Ik kreeg in de eerste helft daar een schop in de hoek. Daar had ik last van en ik kreeg er alleen maar meer klachten bij. Dus ik heb niet veel van de tweede helft gezien”, geeft Blind toe.

Over de eerste helft heeft de aanvoerder wel zijn analyse paraat. “Ik denk dat we redelijk begonnen, alleen bij momenten laten we ons aftroeven door de strijd die zij leveren”, stelt Blind. “Dan moeten we veel rustiger zijn en er onderuit spelen, veel driehoekjes maken. Nu geven we ze hoop.” Dat betekent niet dat er bij Ajax sprake was van wanhoop. “Het kan niet allemaal gelijk op rolletjes lopen en het zal ook niet de laatste keer zijn dat we een keer een mindere wedstrijd spelen Het is belangrijk dat we hier van leren en als je aan het einde van het seizoen misschien wel heel ver komt in de Conference League, dan heeft niemand het hier nog over.”